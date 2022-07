Carlos Vives presenta el video musical de “Cinerama” (+MÍRALO AQUÍ)

Carlos Vives sorprendió a todos sus fanáticos con el lanzamiento de su nuevo video musical “Cinerama”. En las imágenes del proyecto audiovisual, Vives le canta al mundo y expresa su sentir por el maltrato al territorio, la naturaleza y nuestra identidad.

Cinerama, la sexta entrega del álbum musical Cumbiana II, es un tema que invita a escuchar sobre el papel que tenemos como seres humanos en la sociedad y el mundo.

El emotivo video fue grabado en la Ciénaga Grande del Magdalena bajo la dirección de Sergio Rodríguez y Carlos Andrés “El Indio” Valencia; producido por Mestiza Films.

MIRA AQUÍ EL VIDEO OFICIAL DE “CINERAMA”

Las imágenes de “Cinerama” muestran una ventana al desastre ambiental y la pobreza, bajo la mirada de pequeños niños como un llamado a la reflexión y empatía con este territorio que nos necesita.

“Cinerama” forma parte de Cumbiana II, el más reciente álbum de Carlos Vives, un trabajo elegido por la revista Billboard como uno de los mejores del 2022 hasta el momento. De este trabajo discográfico el sencillo radial TEKE TEKE continúa en el Top 10 en Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica y continúa su ascenso en toda Latinoamérica.

Actualmente, Vives se encuentra nominado a Premios Juventud 2022 en tres categorías: Mezcla Perfecta (Canción Bonita), Tropical Hit (Cumbiana) y Tropical Mix (Besos en Cualquier Horario), los galardones se entregarán el próximo 21 de julio en San Juan, Puerto Rico.

Lo que debes saber sobre Carlos Vives

Dos veces ganador del GRAMMY® y 15 veces ganador del Latin GRAMMY®, Carlos Vives es una de las figuras más importantes de la música latina, pionero y creador de un nuevo sonido a partir de las músicas tradicionales de la costa Caribe y la región norte de Colombia.

Con más de 10 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y 20 millones de álbumes vendidos, Vives se ha convertido en un embajador de Colombia en el mundo, y con temas como “La Gota Fría”, “La Tierra del Olvido” o “La Bicicleta” junto a Shakira, ha llevado la cultura y el valor de la identidad colombiana a todos los rincones del planeta, ganando reconocimiento internacional para la música de su país.

Su más reciente material discográfico “Cumbiana” incluye el documental ganador del Latin GRAMMY® “El mundo perdido de Cumbiana” y el libro “Cumbiana, Relatos de un Mundo Perdido”, creando un verdadero universo creativo en torno al origen y la evolución de la cumbia.

Para el 2022, Carlos Vives prepara el lanzamiento de Cumbiana II, que continúa la historia de éxito de “Cumbiana” con temas como “Canción Bonita” junto a Ricky Martin, “Currambera”, “Besos en Cualquier Horario” junto a Mau y Ricky y Lucy Vives, además de su más reciente éxito “Baloncito Viejo” junto a Camilo, que actualmente lidera las primeras posiciones de radio en toda Latinoamérica.

En el año 2015, Vives fundó la iniciativa Tras La Perla para promover el desarrollo sostenible de la ciudad de Santa Marta y su región de influencia en la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande. Como indica su eslogan más querido, “unidos en la diversidad”, Carlos ha marcado a generaciones enteras a través de la música y la promoción de la cultura colombiana.