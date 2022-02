Carlos Vives honra a Shakira con su nueva canción (+ESCÚCHALA AQUÍ)

Carlos Vives, la superestrella internacional, actor, empresario y una de las mayores influencias de la música latina, rinde homenaje a Shakira con su nuevo lanzamiento musical llamado “Currambera”.

En la canción y el video, Vives cuenta la historia de la vida de la estrella mundial Shakira a través de diferentes escenas, conectándolas con su trayectoria musical y al mismo tiempo, habla de las características de la mujer barranquillera.

“Ella es el resultado de una cultura, o mejor, del encuentro de muchas culturas en este mágico lugar llamado “Curramba”, comentó Carlos Vives sobre lo que representa Shakira para la cultura en Barranquilla, Colombia.

Disfruta aquí del video y canción “Currambera” de Carlos Vives en honor a la cantante colombiana Shakira





Carlos Vives – Currambera (Official Video) Carlos Vives – Currambera (Official Video) Música: Apple Music: CarlosVives.lnk.to/Currambera/applemusic Spotify: CarlosVives.lnk.to/Currambera/spotify Amazon: CarlosVives.lnk.to/Currambera/amazonmusicstreaming YouTube: CarlosVives.lnk.to/Currambera/youtube iTunes: CarlosVives.lnk.to/Currambera/itunes Deezer: CarlosVives.lnk.to/Currambera/deezer TikTok: CarlosVives.lnk.to/Currambera/tiktokusemysound carlosvives.com facebook.com/carlosvivesoficial twitter.com/carlosvives Music video by Carlos Vives performing Currambera (Official Video). (C) 2022 Sony Music Entertainment US Latin LLC 2022-02-02T05:00:13Z

El video estuvo bajo la dirección de Sergio Rodríguez para Mestiza Films. Se grabó en distintas locaciones de la zona llamada “Arenosa” tales como la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, lugar escogido para mostrar la grandeza del puerto y los alrededores del Río Magdalena. Como también, el tradicional Barrio Abajo y el colegio La Enseñanza, en donde Shakira estudió.

La producción audiovisual está enmarcada, además de la música, con la dupla de productores de KogiMan. Además, incluye varios elementos importantes de su cultura como el Torito, símbolo característico del Carnaval de Barranquilla, la fiesta más grande de Colombia, un antiguo barco fenicio y por supuesto la belleza de sus mujeres cumbiamberas representadas en la actual reina del Carnaval Valeria Charris Salcedo (2022) y algunas soberanas de años anteriores como Giselle Lacouture (2010), Daniella Donado (2007), Marcela García Caballero (2016), Valeria Abuchaibe (2018) e Isabella Chams Vega (2020). De igual forma, contó con la participación de William Mebarak, padre de Shakira, y una de sus mejores amigas, Kathy Kopp.

Lo que debes saber sobre Carlos Vives, uno de los máximos exponentes de la música colombiana

Dos veces ganador del GRAMMY® y 15 veces ganador del Latin GRAMMY®, Carlos Vives es una de las figuras más importantes de la música latina y creador de un nuevo sonido a partir de las músicas tradicionales de la costa Caribe y la región norte de Colombia.

El trabajo de Vives como artista gira en torno al estudio, el conocimiento y la divulgación de la identidad colombiana en sus múltiples facetas y en su compleja diversidad. En 1993 creó la banda La Provincia como un homenaje a los músicos de las regiones más apartadas y rurales del Caribe y como un laboratorio para nuevos talentos de la música contemporánea. Con la banda ha viajado por el mundo llevando la cultura y el valor de la identidad colombiana a todos los rincones del planeta, ganando reconocimiento internacional para la música del país. Su álbum “Vives” superó las 2 mil millones de reproducciones e incluye los himnos mundiales “La Bicicleta” (ft Shakira) y “Robarte un beso” (ft Yatra), generando entre ambos videos un total combinado de 2.5 mil millones de vistas en YouTube. Su premiado trabajo “Cumbiana” incluye no solo el disco sino también el documental ganador del Latin GRAMMY®️ “El mundo perdido de Cumbiana” y el libro “Cumbiana, relatos de un mundo perdido”, creando un verdadero universo creativo en torno al origen y la evolución de la cumbia. En el año 2015 fundó la iniciativa Tras La Perla para promover el desarrollo sostenible de la ciudad de Santa Marta y su región de influencia en la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande.

En el año 2016, Vives creó la escuela de música Río Grande, recogiendo diversas experiencias artísticas a partir del diálogo entre la música colombiana, las nuevas propuestas locales y las músicas del mundo. Como indica su eslogan más querido, “unidos en la diversidad”, Carlos ha marcado a generaciones enteras a través de la música y la promoción de la cultura colombiana.