Carlos Vives anuncia gira con un propósito muy especial: ¿Dónde podrás verlo en vivo?

El icono mundial de la música Carlos Vives anunció, rodeado de familiares y amigos, su nueva gira de conciertos que lleva por nombre “El tour de los 30” y representa el viaje hacia sus raíces y los hitos que lo convirtieron en embajador del sonido colombiano en todo el mundo.

Tras su nuevo álbum, Escalona: Nunca Había Grabado Así, la gira de duración limitada comenzará el 19 de agosto en el emblemático Radio City Music Hall de Nueva York y termina el 5 de noviembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Producida por Loud And Live, la preventa comienza hoy, 4 de mayo, seguida de la venta general mañana, 5 de mayo, ambas a las 10:00 AM hora local.

Con el lanzamiento de su nuevo álbum y la gira, Carlos Vives da inicio a una emotiva etapa llena de celebraciones y festejos que evocarán nostalgia, pero que también aplaudirán los logros y el camino recorrido durante estos 30 años por la máxima figura de la música colombiana.

Fechas para “El Tour de los 30”

8/19/2023 – Nueva York, NY – Radio City Music Hall

10/19/2023 – Chicago, IL – Rosemont Theatre

10/21/2023 – Boston, MA – Wang Theater

10/22/2023 – Washington, DC – EagleBank Arena

10/28/2023 – Miami, FL – Kaseya Center

10/29/2023 – Orlando, FL – Amway Center

11/2/2023 – Dallas, TX – Texas Trust CU Theatre

11/3/2023 – Houston, TX – Smart Financial Centre

11/5/2023 – Los Angeles, CA – Microsoft Theater

Una carrera ejemplo de éxito

Con 17 premios Latin GRAMMY®, dos premios GRAMMY® y un lugar en el Salón de la Fama de los Premios Billboard de la Música Latina, Carlos Vives ha cambiado para siempre la música latina. El cantante, compositor, actor y filántropo colombiano sigue siendo una de las estrellas más reconocidas del mundo, con una audiencia social masiva y más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, lo que le convierte en “uno de los 300 artistas más escuchados del mundo”. Ha generado miles de millones de streams y visualizaciones, obtenido docenas de certificaciones de platino y vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo.

Desde que comenzó su carrera, ha fusionado con maestría el sonido tradicional del vallenato colombiano con influencias del pop y el rock. Sus decenas de premios incluyen dos GRAMMY®, que lo convirtieron en el primer artista latino en ganar, y 17 Latin GRAMMY®, el más reciente en 2022. Durante 2020, fue incluido en el Salón de la Fama de los Premios Billboard de la Música Latina, un honor reservado a “artistas que han logrado reconocimiento mundial por su trabajo, trascendiendo géneros musicales e idiomas.” Es uno de los 18 artistas que han entrado en el Salón de la Fama. Como corresponde, se llevó a casa el premio Icono de los Premios La Musa y en 2023 el Latin American Music Awards Leyendas. Además, ha conseguido el número 1 de la lista Billboard Latin Airplay en 16 ocasiones y ha entrado 19 veces en el Top 10.