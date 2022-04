Cardi B cierra su cuenta de Twitter ¿Qué pasó con la cantante?

La ceremonia de los Grammys trajo consigo muchas sorpresas, pero sin duda la polémica inició cuando los fanáticos de la cantante Cardi B se mostraron descontentos debido a que esperaban ver a la rapera posar por la alfombra roja y durante la ceremonia del evento que organiza la Academia de la Grabación.

Cardi B has deactivated her Twitter and Instagram account. pic.twitter.com/idYXl9Nf1Z — Pop Crave (@PopCrave) April 4, 2022

La ausencia de la cantante, quien estaba nominada a ‘Mejor interpretación de rap’, dejo a sus seguidores enojado. Por su parte, Cardi B decidió no estar presente en la ceremonia, lo cual causó fuertes críticas por parte de sus fanáticos que, finalmente, la llevaron a cerrar su cuenta de Twitter, pero ¿Cuál fue la verdadera discusión?

¿Cuál fue la verdadera discusión con sus seguidores?









Un seguidor de la cantante no se quedó callado y decidió arremeter contra la artista, pues esta también es conocida por no tener pelos en la lengua y decir las cosas sin filtros, pero la discusión se salió un poco de control e hizo que la rapera perdiera los estribos.









"Lo que quiero decir es, ¿por qué emocionarnos si sabes que no vas a ir a los Grammys desde el principio? [Cardi B] necesitas tomar a sus fans más en serio, esto se está volviendo ridículo, lo lamento".









Ante lo cual Cardi B, que siempre se ha caracterizado por su franqueza y por hablar ‘sin pelos en la lengua’ respondió molesta: “¿Cuándo los emocioné a todos? ¿Dónde y cuándo alguna vez di pistas? ¿Estás bien?”.

La verdad no sé porqué nadie está hablando de lo que Cardi B hizo, desearle la muerte a la mamá de un fan y por eso tuvo que desactivar su Twitter. pic.twitter.com/0b4o6817hT — Roswell (@moonells3x00) April 4, 2022

Esto no fue suficiente pues la misma persona quedó empeñada de seguir en contra de Cardi B, la cual hace unas semanas mostró por primera vez el rostro de su segundo hijo.“Apuesto a que a tu hijo no le gustaría que estés de c%lo, mientras te burlas de los fanáticos y no dejas caer música”. A lo que muy enojada, Cardi contestó, “Espero que sus madres mueran”.

Cardi B borra su cuenta de Twitter









Luego de ese intercambio, la cantante se cansó y reveló que borraria su cuenta de Twitter: "Voy a borrar Twitter, pero Dios mío, odio a esta es**pida base de fans. Tienen que ser los más es**pidos, criticando a mis hijos solo porque creían que iba a ir a los Grammy y no fui. ¿Qué les pasa? ¿Cuándo di a entender que iba a ir? Es una maldita locura. No puedo más. Tengo que protegerme", escribió antes de borrar su cuenta.









La rapera también añadió que "No pienso ir a ninguna ceremonia de premios si no tengo una canción que interpretar o si no he sacado un nuevo álbum… el próximo año".









Estas fuertes declaraciones y acciones de la cantante confirma la fuerte personalidad de la artista, pues todo parece indicar que por un momento va a estar alejada del ruedo musical y se va a dedicar su faceta como madre.