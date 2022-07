Podcast “Canción Exploder” con Martina Castro: ¿Cómo escucharlo?

A partir de este mes de julio, los fans de la música latina pueden disfrutar del nuevo podcast “Canción Exploder” con Martina Castro. Ella se encarga de presentar a los cantautores de grandes éxitos y juntos hablan sobre el proceso creativo del tema. En entrevista con AhoraMismo.com, Martina Castro nos cuenta todo sobre el nuevo podcast “Canción Exploder” que está inspirado en “Song Exploder”.

La primera temporada de “Canción Exploder” contará con una ecléctica selección de artistas galardonados y de alto nivel de la Música Latina, incluyendo a Nathy Peluso, Jorge Drexler, Mon Laferte, Silvana Estrada, José González, Ile & Adrian Quesada eIbeyi. El primer episodio ya está disponible, con Bomba Estéreo desmenuzando su canción “Deja” de su aclamado álbum del mismo nombre. Haz click aquí para más información de “Canción Exploder” y cómo escucharlo.

Entrevista con Martina Castro

¿Cómo nació la idea de lanzar Canción Exploder?

La idea de lanzar Canción Exploder nació en 2018, cuando Hrishikesh Hirway, el creador de Song Exploder, quería explorar la posibilidad de extender el formato a una nueva audiencia en español. Era claro que la música latina estaba explotando a nivel global y que un podcast enfocado en artistas latinos encontraría una audiencia. Hrishikesh me propuso producir el podcast con él y ser la presentadora dada mi experiencia en producción de podcasts en español y conocimiento musical. Ha sido todo un honor para mí trabajar con Hrishi durante estos años para realizar el sueño que ha sido crear este podcast.

¿Cuéntame sobre el proceso de escoger los temas o los artistas para el podcast?

Nuestro booker para el podcast es Paul Dryden, un publicista que tiene mucha experiencia trabajando en la industria de la música latina. La meta desde el comienzo con Paul era buscar artistas que ya tenían algo de éxito y que representaran la diversidad de la música latina, no sólo en cuanto a géneros musicales pero también en cuanto a los países de donde procedían. Lo más importante era que los artistas fueran escritores de sus canciones y que pudieran escoger una canción que nos diera chance de entrar en sus procesos creativos pero también que revelaran algo personal sobre quienes eran.

¿Tras tener a Bomba Estéreo en el show, ¿qué fue lo que más te sorprendió del tema “Deja”?

Lo que más me sorprendió de “Deja” fue la forma que la banda escribió el tema. Empezaron todos separados, escribiendo sus partes en sus respectivos rincones de Colombia y después enviaban sus partes al próximo miembro del grupo, como a cadáver exquisito. Pero al final, se juntaron para terminarla juntos, no sólo para conectarse entre ellos sino también con la naturaleza en la costa caribe de Colombia. Me encantó aprender que fue gracias a la insistencia de Li Saumet que se juntaron y que justo después de esa inolvidable reunión, estalló la pandemia, separándolos a ellos y a todos los seres humanos por mucho tiempo. Esta canción sobre la conexión necesitaba de esa última reunión entre ellos, para que la alegría y buena energía de ese momento nos pudiera llegar a través de la creatividad comunal que se escucha en esa grabación.

¿Qué tema o artista invitado te tiene entusiasmada para el próximo podcast?

Cada episodio tiene algo que me entusiasma, pero un episodio que me gusta en particular es el que produjimos con Adrian Quesada e iLe porque son artistas que representan géneros súper diferentes, como el hip hop y el soul psicodélico, y diferentes rincones del mundo de habla hispana, en este caso la frontera entre México y Texas y Puerto Rico. Me encanta como estos artistas unieron sus fuerzas para escribir un bolero psicodélico con perspectiva feminista. La canción es impresionante y demuestra la belleza de la música latina hoy.

¿Por qué es importante compartir estas historias con el público?

El arte de escribir canciones a veces se pierde entre los rankings y los videos virales, entonces me parece importante rescatar ese proceso creativo y honrarlo. Hay algo que nos atrapa en una muy buena canción y algo que he aprendido a lo largo de producir esta serie es que lo que nos atrapa es una combinación de muchas cosas que suelen ser invisibles. Crear una canción requiere un montón de trabajo, colaboración, confianza en el proceso creativo, muchísima paciencia, y sí, un poco de magia, pero sin el resto, esa magia se muere con esa primera idea. Alguien tiene que darle mucho amor, determinación y trabajo a la magia de una idea para convertirla en una canción.

Además, me parece importante que los artistas tengan la oportunidad de contar sus historias de esta forma y que el público pueda apreciar la hermosa diversidad de la comunidad de artistas latinos que tenemos hoy. Van a escuchar varios acentos distintos, representando a veces varios países a la vez, y hasta hablando varios idiomas. Es algo que uno no puede apreciar por prensa escrita de la misma forma que uno puede a través de un medio sonoro.

¿A quién más te gustaría tener en el show y por qué?

Uy, ¡hay muchos artistas en la lista! No hemos hablado con raperos aún, y me parece que el rap lleva el arte de crear una canción a otro nivel. Entonces me encantaría conversar con Residente o con Ana Tijoux. También me encantaría hablar con los que ya han pasado a ser leyendas de la música latina como Silvio Rodriguez, Susana Baca, o Juan Luis Guerra. Por supuesto, artistas que han revolucionado sus géneros como Rosalía o C. Tangana… ¡la lista es eterna! Entonces voy a parar ahí.

¿Qué reacción esperas del público con Canción Exploder?

Honestamente ¡Me parece que a muchos les va hacer volar la cabeza! No hay otro podcast como este. La experiencia sonora de escuchar a una artista contar la historia de cómo creó una de sus canciones mientras va desmenuzando esa canción, pieza por pieza, no se puede crear en otro formato. Espero que aprecien lo hermoso que es este medio, el podcast, y lo que te puede entregar este tipo de experiencia sonora. Espero que se vuelvan orgullosos de la música que artistas latinos están creando hoy y que vayan descubriendo nuevos artistas para seguir y escuchar.

Temporada 1 Guía y calendario de publicación de episodios (fechas pueden cambiar):

Bomba Estéreo – “Deja” – 20 de julio de 2022

Nathy Peluso – ‘Buenos Aires’ 3 de agosto de 2022

Jorge Drexler – ‘Silencio’ – 17 de agosto de 2022

Silvana Estrada – ‘Te Guardo’ – 31 de agosto de 2022

José González – ‘El Inventario’ – 14 de septiembre de 2022

Ibeyi – «Sangoma» – 28 de septiembre de 2022

Ile y Adrian Quesada – ‘Mentiras con Cariño’ – 12 de octubre de 2022

Mon Laferte – «Pa» Dónde Se Fue» – 26 de octubre de 2022