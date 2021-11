Foto: Pelo verde, el radical cambio de look de Camila Cabello

La cantante Camila Cabello sorprendió a sus seguidores con un drástico cambio de look. La artista compartió con sus más de 58 millones de seguidores de Instagram una foto posando seductivamente y luciendo su nuevo estilo: un cabello decolorado en tonos verde agua y un escotado vestido en la misma tonalidad. De inmediato sus seguidores relacionaron su cambio de look con su recién estrenada soltería, a sólo días de haber anunciado su ruptura del cantante Shawn Mendes.

“El comienzo de un nuevo ciclo”, “Muéstrale a Shawns Mendes de lo que se está perdiendo”, “Ella está tratando de poner celoso a Shawn”, “A pesar de todo lo que se diga culpando a Camila. Ese joven (Shawn mendes) nunca se vio tan feliz, tan en calma y confiado que durante el tiempo que estuvo con ella. Ella le dio seguridad, confianza y lo ayudó a superar sus inseguridades, y es por eso que él se ve diferente e incluso más joven, y confiado en probar nueva música y estilos. Camila se merece dar vuelta la página y encontrar a alguien que realmente la ame y la aprecie, y que la acompañe en lo bueno, lo malo y lo aburrido”, fueron algunos de los más de 16 mil comentarios que le dejaron sus seguidores.

En recientes declaraciones durante su participación en el programa de Apple Fitness+ Time to Walk (Hora de caminar), la artista profundizó en los problemas mentales y emocionales que padeció producto del estrés de trabajar tan duro por tantos años sin darse el tiempo para descansar, y la inmensa ansiedad que padeció desde el inicio de la pandemia por Covid-19 al verse obligada a parar y enfrentar sus problemas internos. Todo lo cual habría perjudicado su relación amorosa.

“Estaba totalmente exhausta en todo sentido. Sentía que iba corriendo una maratón con una pierna rota. Seguí adelante, pero fue extremadamente difícil. Me hubiera gustado haber dicho “déjame parar por un segundo” y haber conseguido un yeso para mi pierna rota, y haber recibido terapia física. Pero no lo hice”, lamentó.

La cantante reveló que se encontraba en mitad de las grabaciones de la película Cinderella, cuando surgió el Covid-19 y tuvo que regresar a casa producto de la pandemia. Según relató, en ese tiempo lloraba por lo menos una vez al día.

“Me sentía tan ansiosa e inestable, me convertí en un desastre, porque trabajar me distraía de mis temas internos, pero ya no podía trabajar por la pandemia. Quedé con mi mente y mi ansiedad. Y eso se interpuso en mi relación”, explicó.