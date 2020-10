CALIBRE 50: Su camino de éxitos en el 2020

CALIBRE 50 se ha convertido en el grupo norteño más importante de la década. El 2020 ha marcado una historia inolvidable para ellos, no sólo celebraron su décimo aniversario, sino que además por tercer año consecutivo tienen una nominación Latin GRAMMY, este año como “Mejor Álbum de Música Norteña” por su producción ‘SIMPLEMENTE GRACIAS’, y recientemente fueron ganadores del Latin Billboard 2020 en la categoría de “Hot Latin Song Artist of the Year duo or Group”.

Las buenas noticias no paran ahí, hoy son de los artistas con más #1 dentro de la lista “Regional Mexican Airplay” ya que con el tema “DECEPCIONES”, el dueto con Alejandro Fernández, los lleva a colocar 17 temas en el #1 de la prestigiosa lista de la revista Billboard.

“Decepciones” es una bella historia romántica que Alejandro Fernández lanzará en febrero de este año en su exitosa producción ‘HECHO EN MÉXICO’ tema escrito por Edén Muñoz, y que el pasado mes de agosto se lanzará como corte promocional de esta producción, pero ahora a dueto con Calibre 50 donde logran llegar a un público diferente pero sobre todo formar una mancuerna inigualable, fusionando la voz y el sentimiento de dos grandes artistas.

El talento de este cuarteto sinaloense definitivamente es algo sinigual, tanto musicalmente, como al momento de crear canciones que bien pueden hablar de amor o desamor, simplemente historias, experiencias, vivencias, pero todo hecho con amor para todos los seguidores que al paso de estos 10 años han apoyado y seguido fielmente a Calibre 50.

Actualmente Calibre 50 promociona “Te volvería a elegir” que estará incluido en lo que será su nueva producción que verá la luz en Febrero del próximo año, mientras esperan el momento del gran evento de los Latin GRAMMY 2020 el próximo 19 de noviembre. Calibre 50, seguirá marcando una historia, cumpliendo una década y comenzando otra, esta vez más sencillos, seguros y agradecidos con el público que los ha mantenido en sus corazones.

Sobre CALIBRE 50

Es una agrupación de música regional mexicana especializada en el estilo del Norteño-Banda y creada en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en el año 2010. Antes de fundar Calibre 50, Edén Muñoz había sido acordeonista y vocalista en un grupo llamado “Colmillo Norteño”. Con Muñoz, dicho grupo grabó los éxitos “Sueño guajiro” y “Hotel El Cid” en el 2009, entre otros.

Sin embargo, desacuerdos con los otros integrantes del grupo motivaron a Muñoz a salir de Colmillo Norteño en diciembre de 2009, para fundar su propio grupo en 2010, reclutando a Armando Ramos como guitarrista, Augusto Guido como percusionista y a Martín López como Tubista. El nombre de este nuevo grupo era “Puro Colmillo Norteño”, y bajo ese nombre grabaron su primer álbum, “Renovar o morir“, así como su primer sencillo (“El infiernito”). Sin embargo, el Colmillo Norteño original los demandó por el nombre, y tras una disputa legal el grupo de Muñoz debió cambiar su nombre a finales del 2010. Fue entonces que adoptaron el nombre por el que son conocidos actualmente: Calibre 50​.

El nombre del grupo surge de la comparación “con un elemento que simbolizará la fuerza y el impacto que el proyecto tiene en la vida de los integrantes, así como en la de aquellos que gusten del género regional mexicano”. Calibre 50 es la bala que ningún blindaje logra detener.