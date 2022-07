Bullet Train: Lo que debes saber sobre el debut de Bad Bunny en Hollywood

Bad Bunny está imparable

Por si fuera poco estar adueñado de las carteleras musicales con su más reciente álbum, “un verano sin ti”, que tiene a todo el mundo coreando sus canciones, diferentes y exitosas colaboraciones en el mundo de la moda con importantes marcas, ahora Bad Bunny, llamado por sus millones de fanáticos “conejo malo”, empieza a mostrar lo que está haciendo en el cine y su debut es de la mano de las estrellas más grandes de Hollywood. La cinta se llama Bullet Train y promete ser un éxito rotundo en la cartelera y aquí te contaremos un poco más sobre ella.

De qué trata Bullet Train

Bullet Train, película protagonizada por el aclamado actor Brad Pitt y el popular cantante puertorriqueño Bad Bunny, cuenta la historia de Ladybug, un asesino con mala suerte que está decidido a hacer su trabajo de forma pacífica después de varias misiones descarriladas. Sin embargo, el destino parece tener otros planes ya que su última misión le enfrenta a adversarios letales de todo el mundo, y en la cual “The Wolf” (Bad Bunny) toma un gran papel en la historia.

La esperada película de acción se estrenará nacionalmente el 5 de agosto exclusivamente en cines.

Lo que debes saber del debut de Bad Bunny en Hollywood

Del director David Leitch (“Deadpool 2”, “John Wick”) llega a cines este próximo 5 de agosto Bullet Train con un elenco de estrellas como Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, y Benito A. Martinez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny. La película, que fue filmada entre California y Tokio, y basada en la novela de Kōtarō Isaka Maria Beetle, cuenta la historia de un grupo de asesinos a sueldo que se encuentran en un viaje sin escalas por el Japón moderno en el tren más rápido del mundo. En el trailer se puede ver un poco acerca de qué esperar de la película, empezando con una pelea a muerte entre el grande de la música, Bad Bunny, y el grande del cine, Brad Pitt.

A continuación, podrás conocer a los principales personajes de esta aventura y qué esperar de ellos antes de este gran estreno en la pantalla grande

BRAD PITT es “Ladybug”

El aclamado actor Brad Pitt protagoniza el personaje de Ladybug, un asesino con la misión de intercambiar un sospechoso maletín dentro del tren.. Todo parece sencillo hasta que se da cuenta que no es el único individuo peligroso dentro de este tren. Los personajes inesperados con los que se encuentra en este viaje por Japón harán que este asesino retirado, regrese a la fuerza a su trabajo, ya que se dará cuenta que no es recibido con brazos abiertos. Todo mientras María Beetle (Sandra Bullock) le da indicaciones de la misión por teléfono.

BENITO A. MARTINEZ OCASIO / BAD BUNNY es “Mr. Wolf”

Bad Bunny hace su debut en Hollywood con el papel del mexicano Mr. Wolf, cuyo personaje busca venganza y la va a buscar a cualquier costo. Le hará la vida más difícil al resto de los personajes, o más bien, a uno en específico. En este teaser de Sony Pictures, se revela como Mr. Wolf conoce a Ladybug y se escucha como otro personaje le dice a Ladybug que el gran lobo feroz “no necesita una razón para matar a personas como tú, más bien necesita una razón para no matar.”

JOEY KING es “The Prince”

En un papel muy diferente a los que usualmente tiene esta amada actriz americana, Joey King interpreta a The Prince. No se dejen engañar por su cara de presunta dulzura, ya que sabemos que este personaje viene con mucho cinismo y locura – lo cual hará de Bullet Train un verdadero espectáculo de acción.

ANDREW KOJI es “Kimura”

Andrew Koji hace el papel del padre vengativo y asesino japonés Kimura, quien como Mr. Wolf, tiene una enorme sed de venganza y se la desquitará en este veloz viaje sin paradas. Lo que se sabe de él es que no es un oponente fácil y que tiene una fuerte razón para matar a como dé lugar. Pero…no sabe que ahí adentro también hay alguien esperándolo y es alguien al que no se puede subestimar.

AARON TAYLOR-JOHNSON & BRIAN TYREE HENRY son “Tangerine” y “Lemon”

Estos dos grandes actores hacen el papel de un dúo de asesinos a sueldo que se suben al tren bala con la misión de salvar a “The Son” (Logan Lerman) quién se metió en graves problemas con peligrosos delincuentes. Pero, ¿qué pasará cuando piensen que las aguas se calmaron pero en realidad el peligro sigue más presente que nunca?