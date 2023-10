Britney Spears reveló que abortó un hijo de Justin Timberlake

Las memorias de Britney Spears, “The Woman In Me”, se publicarán el 24 de octubre de 2023. Se espera que la estrella del pop revele muchos detalles sobre su vida como celebridad, su experiencia durante su tutela y las relaciones que ha tenido a lo largo de su vida.

El 17 de octubre de 2023, un extracto del libro de Spears reveló que tuvo un aborto mientras salía con Justin Timberlake. Después de enterarse de la noticia, los fanáticos de Spears acudieron a Reddit para discutir y muchos señalaron algo interesante.

En el vídeo musical de la canción “Everytime” de Spears, hay una escena en la que Spears está en un hospital. Su personaje había intentado suicidarse en una bañera y fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica. Mientras Spears mira su propio cuerpo acostado en una cama de hospital, hay otra mujer que sostiene a una niña. La mujer acababa de dar a luz.

“Y cada vez que intento volar me caigo sin mis alas, me siento tan pequeño. Supongo que te necesito, cariño. Y cada vez que te veo en mis sueños. Veo tu cara, me estás persiguiendo. Supongo que te necesito, cariño”, canta Spears en la escena.

Esto es lo que necesita saber:

La canción de Britney Spears es su ‘lo siento’

Everytime fue lanzado por Spears en 2003. La canción supuestamente era una respuesta a “Cry Me a River” de Timberlake.

Según los rumores, se dice que Spears engañó a Timberlake con Wade Robson, poniendo fin a las cosas. Durante el emotivo período posterior, Timberlake escribió una de sus canciones más populares. Más tarde, Spears escribió “Everytime” como una forma de disculparse. “Y esta canción es mi perdón”, canta.

Sin embargo, la mayoría de los fanáticos no sabían que Spears estaba embarazada y tuvo un aborto cuando era más joven, y el significado de la canción ahora ha cambiado para muchos.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, escribe en el libro, según la revista People.

Los fanáticos piensan que la escena de ‘Everytime’ es un símbolo del pasado de Britney Spears

Anteriormente, la escena del bebé parecía un poco fuera de lugar, pero los fanáticos simplemente la tomaron como si ella estuviera muriendo y naciera una nueva vida. Una metáfora. Ahora, sin embargo, los fanáticos lo ven de manera muy diferente.

“Además, esto le da a la canción Everytime mucha más profundidad. Y en el vídeo musical, ella muere y nace un bebé”, escribió un Redditor.

“Esto hace que cada golpe sea un poco diferente. Pensé que originalmente significaba reencarnar”, añadió alguien más.

“AHORA ENTIENDO CADA VEZ MÁS ¡¡Dios mío, ESTO TIENE SENTIDO QUÉ??!!” se lee un tercer comentario.

“Si alguien me hubiera vuelto a mostrar ayer el video de Everytime, digamos, y me hubiera preguntado ‘¿qué crees que representan la madre y el bebé recién nacido?’, habría dicho su deseo de tener una familia, simple y llanamente. Ella había sido clara al respecto desde siempre, así que supongo que no era totalmente inexplicable sin el aborto”, dijo un cuarto Redditor. “Pero ahora el vídeo deja claro lo que la canción por sí sola no deja del todo: ‘Supongo que te necesito bebé’ se refiere al bebé abortado, y/no sólo al padre del bebé”, agregaron.

Esta es la versión original de Heavy.com

