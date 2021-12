Año Nuevo 2022: ¿Cómo ver la bola caer en vivo desde Times Square?

¡Feliz víspera de Año Nuevo! Esta noche, muchas personas quieren ver la caída de la bola en Times Square en la ciudad de Nueva York en línea en lugar de celebrarlo en persona. Aquí hay un vistazo a todas las diferentes formas en que puede ver el lanzamiento de Ball en vivo para la víspera de Año Nuevo 2021-2022, incluidos videos que puede ver aquí mismo desde la comodidad de su hogar.

Mira el lanzamiento de la bola en vivo para 2021-2022

El Webcast de Times Square es un gran recurso para ver el lanzamiento de la Bola en Times Square en vivo. La transmisión comienza a las 6:00 p.m. hora del Este, y contará con actuaciones sin comerciales durante toda la noche. Puede ver la transmisión en vivo en varios sitios web, incluido TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc, y TimesSquareBall.net . También puede ver un video de transmisión en vivo incrustado aquí en este artículo a continuación.

La transmisión a continuación comienza a las 6:00 p.m. hora del Este, y durará hasta poco después de las 12:00 a.m. hora del Este, cuando el reloj cambia al año 2022.



Si la transmisión anterior no se inserta correctamente en su navegador, también puede ver el video en vivo en este enlace .

Según Times Square NYC , los siguientes eventos están programados para esta noche. Todas las horas que se enumeran a continuación corresponden a la zona horaria del este para el evento de Año Nuevo de 2022.

6:00 p.m. a 6:03 p.m.: Iluminando y levantando el baile de fin de año en Times Square

6:04 p.m. a 6:06 p.m.: “Lo más destacado del día de Good Riddance” presentado por Jonathan Bennett

6:07 p.m. a 6:18 p.m.: Espectáculo cultural chino de SAFA

6:25 p.m.: Folletos distribuidos a los juerguistas (“sombreros, guantes, globos y bufandas”)

6:57 p.m. a 7:00 p.m.: Cuenta regresiva por hora

7:01 p.m. a 7:03 p.m.: Times Square Reveler Stories (el coanfitrión Jeremy Hassell conversará con los juerguistas cercanos)

7:11 p.m. a 7:18 p.m.: Actuación de baile Planet Fitness de ABC con Liza Koshy

7:58 p.m. hasta las 8:00 pm: Cuenta regresiva por hora

8:01 p.m. a 8:03 p.m.: Más historias de Times Square Reveler

8:04 p.m. a 8:15 p.m.: Actuación musical de Nochevieja

8:25 p.m. a 8:31 p.m.: Actuación de Karol G en el Countdown Stage

8:57 p.m. a 9:00 p.m.: Cuenta regresiva por hora

9:01 p.m. a 9:07 p.m.: “Nuestra Canción de Amor”

9:08 a 9:10 p.m.: Tostada de cristal de Waterford

9:14 p.m. a 9:28 p.m.: KT Tunstall presentación

9:37 p.m. a 9:43 p.m.: Performance by Chloe

9:52 p.m. a 9:55 p.m.: Momento “Funderstruck” del Carnaval

9:57 p.m. a 10:00 p.m.: Cuenta atrás por hora con Planet Fitness

10:01 p.m. a 10:03 p.m.: Historias de juerguistas en Times Square

10:04 p.m. a 10:07 p.m.: Tostada burbujeante descalza

10:43 p.m. a 10:49 p.m.: Actuación por viaje

10:57 p.m. a 11:00 p.m.: Cuenta regresiva por hora

11:01 p.m. a 11:13 p.m.: OSU Show Troupe Performance

11:16 p.m. a 11:20 p.m.: Video destacado del año en revisión de The Associated Press

11:21 p.m. a 11:26 p.m.: Beso de Nochevieja de Kay Jewelers

11:39 p.m. a 11:45 p.m.: Presentación de LL Cool J en la etapa de cuenta regresiva

11:55 p.m. a 11:58 p.m.: KT Tunstall interpreta “Imagine” de John Lennon en el escenario del Planet Fitness Center

11:59 p.m.: La cuenta regresiva de sesenta segundos: El alcalde de la ciudad de Nueva York presionará el botón de cristal de Waterford. La bola iluminada descenderá 70 pies en 60 segundos.

12:00 a.m. — Día de Año Nuevo: A medianoche, las luces del baile de fin de año se apagan cuando aparecen los números “2022”. Luego seguirá un espectáculo de confeti y pirotecnia.

12:15 a.m. — Fin del Show

Secuencias de EarthCam

EarthCam tiene varias cámaras web en Times Square que mostrarán la bola cayendo en vivo. La celebración oficial comienza a las 6:00 p.m. Oriental. La transmisión en vivo oficial de la celebración de Año Nuevo en Times Square está aquí . En este mismo enlace, puede encontrar vistas adicionales en las miniaturas debajo del video.

Una versión 4K de Times Square se encuentra en el video de YouTube incrustado a continuación. Si por alguna razón el video deja de funcionar, puede verlo en el enlace de arriba en el sitio web de EarthCam.





Play



EarthCam Live: Times Square in 4K Watch live streaming video in 4K of Times Square, New York City. 2021-05-03T15:19:07Z

Emisiones en vivo de la celebración de Times Square

Muchas estaciones de radiodifusión importantes también están organizando celebraciones de Nochevieja en Times Square, incluso si los eventos no están abiertos al público este año. Aquí es donde puede ir a verlos en línea esta noche.

Ryan Seacrest es el anfitrión de la Nochevieja Rockin ‘Eve de Dick Clark de este año en ABC. Puede verlo en ABC.com o en la aplicación ABC. El evento comienza a las 8:00 p.m. Oriental.

Andy Cohen y Anderson Cooper son los anfitriones de las festividades de Nochevieja de CNN. Puede ver una transmisión en vivo en CNN.com y en las aplicaciones móviles de CNN.

Miley Cyrus y Pete Davidson serán los anfitriones del especial de Año Nuevo de NBC en Times Square este año en lugar de Carson Daly. Este evento comienza a las 10:30 p.m. Oriental. Puedes verlo en el servicio de transmisión de Peacock.

El evento de Nochevieja de Fox se canceló este año debido a Omicron, Fecha límite reportada .

