Fallece el legendario presentador Bob Barker a los 99 años

Bob Barker ha muerto, según TMZ. El presentador de “The Price Is Right” tenía 99 años de edad.

“Hoy perdimos a un querido miembro de la familia CBS con el fallecimiento de Bob Barker. Durante sus 35 años como presentador de ‘The Price Is Right’, Bob hizo realidad los sueños de innumerables personas y todos se sintieron ganadores cuando fueron llamados a ‘bajar’. Además de su legendaria carrera de 50 años en la radiodifusión, Bob será recordado como un dedicado activista por los derechos de los animales. La televisión diurna ha perdido a una de sus estrellas más emblemáticas”, se lee en un comunicado enviado a Heavy desde CBS.

Barker falleció antes que su esposa, Dorothy Jo Gideon. No tuvo hijos.

Desde que dejó “The Price Is Right” en 2007, Barker ha sido atendido por cuidadores en su casa de California. Rara vez hizo apariciones públicas en los últimos años, y solo salió de casa ocasionalmente.

Cada año que podía, Barker iba al Forest Lawn Memorial Park en Los Ángeles para visitar la tumba de su difunta esposa.

1. Su esposa Dorothy Jo Gideon murió en 1981 después de una batalla contra el cáncer de pulmón

Gideon fue una fumadora empedernida durante gran parte de su vida. Le diagnosticaron cáncer de pulmón en 1991 y falleció apenas seis meses después.

“Bob entró en una profunda depresión y fue una persona totalmente diferente durante dos o tres años”, dijo Kent, el medio hermano de Barker, a la revista People en 1999.

Desde el fallecimiento de Gideon, Barker ha ido a visitar su tumba en Forest Lawn Memorial Park en Los Ángeles. Fue visto por última vez dejando flores junto a su lápida en 2017. Según el Daily Mail, un cuidador llevó a Barker al cementerio. Trajo consigo un gran ramo de margaritas para colocarlo sobre la tumba de Gideon.

2. Dorothy Jo Gideon conoció a Bob Barker en la escuela secundaria y su primera cita fue en un concierto de Ella Fitzgerald

Tanto Barker como Gideon asistieron a Central High School en Springfield, Missouri, y se graduaron en 1941.

“Nos enamoramos cuando éramos niños. Y seguimos enamorados”, dijo Barker anteriormente a la revista People.

Sin embargo, los dos no tenían prisa inmediata por casarse y en realidad no se casaron hasta 1945. En ese momento, Barker, de 21 años, estaba de licencia como piloto de la Marina. Él y Gideon se fugaron a St. Louis el 12 de enero de ese año.

Aunque Barker y Gideon estuvieron juntos durante casi cuatro décadas, nunca tuvieron hijos juntos.

3. Dorothy Jo Gideon animó a Bob Barker a unirse a la industria del entretenimiento y era conocida por su sentido del humor.

Gideon apoyó muchísimo a su marido e incluso lo animó a avanzar en su carrera en el mundo del espectáculo.

“Yo había estado trabajando en una estación de radio. Y finalmente tuve la oportunidad de hacer un programa con participación del público… Dorothy Jo lo escuchó. Cuando llegué a casa, ella dijo: ‘Eso es lo que debes hacer’”, dijo Barker.

Además de ser un gran sistema de apoyo para Barker, Gideon también lo hacía reír. De hecho, era conocida por su sentido del humor.

“Era una mujer muy divertida. Una vez alguien le preguntó cuál es el secreto de su feliz matrimonio. “Dos cosas”, dijo. “Amo a Bob Barker, y Bob Barker ama a Bob Barker'”, dijo la modelo del premio Price Is Right, Janice Pennington, a la revista People.

4. Dorothy Jo Gideon amaba los animales y fue la inspiración de Bob Barker

Si alguna vez viste a Barker en The Price Is Right, probablemente sepas que siempre terminaba el programa con un llamado a la acción.

“Ayude a controlar la población de mascotas, esterilice o castre a sus mascotas”, diría Barker. En realidad, fue Gideon quien inspiró a Barker a amar a los animales.

“Ella estaba adelantada a su tiempo. Ella realmente lo era. Dejó de usar abrigos de piel antes de que alguien se detuviera. Se hizo vegetariana antes de que la gente se volviera vegetariana. Y gradualmente hice lo mismo con ella”, dijo Barker a ABC News.

Gideon también inspiró a Barker a convertirse en vegetariano, y su decisión de no fumar también puede deberse a su matrimonio.

“Soy vegetariano, hago ejercicio y no fumo”, le dijo a una mujer que le preguntó cómo “se mantenía tan delgado”, según la revista People.

5. Bob Barker prometió no volver a casarse nunca más, pero tuvo citas a lo largo de los años

Tras la muerte de Gideon, Barker nunca volvió a casarse. Dijo que nunca sintió la necesidad de hacerlo.

“Nunca me volveré a casar. Dorothy Jo fue el amor de mi vida”, dijo a la revista People en 1999. Se hizo eco de esos sentimientos casi una década después, contando Good Morning America.

“Nunca tuve ninguna inclinación a volverme a casar. Ella era mi esposa”, le dijo a GMA en 2007.

Barker sí salió, sin embargo. Ocho años después de perder a su esposa, Barker comenzó a salir con la modelo Dian Parkinson de Price Is Right.

“Ella me dijo que siempre había sido tan puritano que ya era hora de que tuviera algunos problemas en mi vida”, dijo a la revista People. Sin embargo, su relación fracasó después de que Barker descubrió que Parkinson podría haberlo estado usando.

“Escuché que ella estaba usando su relación conmigo para salirse con la suya en el set”, dijo.

En 1994, Parkinson presentó una demanda por acoso sexual de 8 millones de dólares contra Barker. Un año después, sin embargo, retiró la demanda.

Barker también salió con Nancy Burnet (en la foto de arriba). Los dos tenían una relación casual basada en la amistad y los intereses mutuos.

“Soy muy activo en mi trabajo y no tengo mucho tiempo para una relación de tiempo completo con nadie. Cuando tengo tiempo, Barker es la persona con la que me interesa pasarlo. Nos sentimos muy, muy cómodos juntos”, dijo Burner a People.

