¿Por que Blake Shelton abandonará el show The Voice?

La temporada 23 es la última temporada en la que Blake Shelton será coach en “The Voice” de NBC, el cantante anunció anteriormente la noticia antes del final de la temporada 22. La estrella de la música country iniciará otros proyectos, y dice que hay una razón específica por la que está dejando el programa ahora: El mundo ha vuelto a “volver a la normalidad”.

En una entrevista en el show “Today” con el presentador de “The Voice” Carson Daly, Shelton habló sobre por qué decidió dejar el programa de competencia de canto después de 23 temporadas en la gran silla de entrenador y por qué no se fue antes.

“Creo que estaba cerca de terminar el día justo cuando llegó COVID”, compartió Shelton. “Y luego, debido al COVID, no quería alejarme del programa y dejar a todos en un aprieto. Quiero decir, este espectáculo cambió mi vida. Me quedaré aquí hasta que el mundo vuelva a la normalidad”.

Shelton es el único coach de “The Voice” restante

Shelton ha sido parte de “The Voice” desde el principio, y es el último coach original en anunciar su salida del programa. Después de la salida de Shelton, Carson Daly será el único miembro del elenco original que quede en el show.

En el comunicado sobre su salida obtenido por Heavy, Shelton dijo que ha estado luchando con la decisión de dejar o no el programa.

“He estado luchando con esto por un tiempo y he decidido que es hora de que me aleje de The Voice después de la temporada 23”, compartió Shelton. “Este espectáculo ha cambiado mi vida en todos los sentidos para mejor, y siempre me sentiré como en casa. Ha sido un gran viaje durante estos 12 años de cambios de sillas, y quiero agradecer a todos en The Voice de NBC, a todos los productores, escritores, músicos, equipo y personal de catering. Son los mejores”.

Él añadió: “Se necesita mucho trabajo, pasión y bebidas para adultos (¡Ja!) para realizar un programa en vivo dos veces por semana. He creado vínculos de por vida con Carson y con cada uno de mis compañeros entrenadores a lo largo de los años, ¡incluida mi esposa Gwen Stefani!”.

Shelton pasará a trabajar en su programa de televisión “Barmageddon” y se irá de gira musical.

Shelton dice que ‘The Voice’ le debe una cosa

El cantante de música country quiere llevarse una cosa del plató de “The Voice” cuando se vaya: Su gran sillón rojo, y dice que el programa le debe mucho.

En una entrevista con People después de comenzar la construcción de su última ubicación en Ole Red, Shelton reveló que cree que The Voice “le debe” la silla.

“No sé si van a ofrecer eso o no”, respondió Shelton cuando se le preguntó qué le gustaría tomar del set del programa. “Siento que me deben una maldita silla. Quiero decir, ¿quién más puede sentarse en mi silla? Es como los tres osos: No quiero que nadie más se siente en mi silla. Voy a tratar de quitarles eso. Tal vez tendré que comprarla o algo así”.

Shelton ha ganado “The Voice” nueve veces. Él ganó en la temporada 2 con Jermaine Paul, la temporada 3 con Cassadee Pope, la temporada 4 con Danielle Bradbery, la temporada 7 con Craig Wayne Boyd, la temporada 11 con Sundance Head, la temporada 13 con Chloe Kohanski, la temporada 18 con Todd Tilghman, la temporada 20 con Cam Anthony, y más recientemente en la temporada 22 con Bryce Leatherwood.

Para la temporada 23, Shelton se une a los coaches Kelly Clarkson, Niall Horan y Chance the Rapper.

“The Voice” se estrena el lunes 6 de marzo de 2023 en NBC.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.