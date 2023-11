Black Friday 2023: ¿A qué hora abren las tiendas?

El día de mayor actividad comercial para los Estados Unidos está por llegar. Este 24 de noviembre de 2023, un día después de la celebración del día de Acción de Gracias, llega la fecha mas esperada por todos los Estadounidenses: El Viernes Negro o Black Friday.

Este día marca el inicio oficial de la temporada de compras navideñas aprovechando los grandes descuentos, las promociones, todo a precios de locura. De acuerdo con la Federación Nacional de Minoristas (NRF por sus siglas en inglés), se estima que en esta jornada del 2023 los consumidores estadounidenses gastarán un total de US$94.400’000.000, lo que representa un aumento del diez por ciento con respecto al año anterior.

¿A qué hora abren las tiendas en Black Friday 2023?

Informa el diario El Tiempo, que las ofertas del Black Friday suelen tener un inicio en línea en la tarde del Día de Acción de Gracias, extendiéndose posteriormente a las tiendas físicas el viernes. Sin embargo, algunos comercios optan por adelantarse y ofrecer ofertas semanas antes del tan esperado viernes negro.

A continuación te dejamos la lista de horarios de algunos centros comerciales, tiendas y outlets, para que le madrugues a las compras, de acuerdo con Univision:

• Macy´s 6:00 am a 1:00 am (25/11)

• Woodfield Mall 6:00 am a 8:00pm

• Gurnee Mills Outlet Mall 6:00 am a 9:00 p.m.

• Shops At Oak Brook 9:00 am a 9:00 pm

• Orland Park Shopping Plaza 6:00 am a 9:00 pm

• Westfield Old Orchard 8:00 am a 10:00 pm

• 900 Míchigan 9:00 am a 7:00 pm

• 900 North Michigan Shops 9:00 am a 7:00 pm

• Block Thirty Seven 9:00 am a 9:00 pm

• White Oaks Mall 6:00 am a 9:00 pm

• Fox Valley Mall8:00 am a 10:00 pm

• Walmart 6:00 am a 11:00 pm

• Target 6:00 am a 11:00pm

Consejos para aprovechar al máximo el Black Friday

✓ Planificación: antes de lanzarse a la vorágine de compras, es crucial planificar con anticipación. Haga una lista de los productos deseados para evitar compras impulsivas.

✓ Comparación de precios: la paciencia es clave. Compare precios en varias tiendas antes de tomar decisiones de compra. La variación en descuentos puede sorprender.

✓ Paciencia en las filas: dada la alta concurrencia en las tiendas durante el Black Friday, la paciencia es virtud. Esté preparado para esperar en las filas y mantenga la calma.

Consciencia financiera: evite dejarse llevar por la emoción y establezca límites de gasto. Sea consciente de su presupuesto para no comprometer sus finanzas.

