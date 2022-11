Black Friday 2022: ¿A qué hora abren las tiendas en Estados Unidos?

Este viernes 25 de noviembre, es día de Black Friday o Viernes Negro. Toda una jornada de compras de locura en donde miles de personas se abarrotan o acampan fuera de los comercios para poder obtener las mejores ofertas, poder extender el presupuesto y llevarse a casa más artículos con un jugoso ahorro.

Pero sabes ¿a qué hora abren las puertas los almacenes del país este día? Pues bien, aquí dejamos un listado de las principales cadenas de almacenes y el horario de atención al público durante este viernes 25 de noviembre. Tenga en cuenta que los horarios pueden variar de acuerdo a la ubicación, así que para estar más seguro, consulte con su tienda local más cercana.

Horario de Black Friday de las principales tiendas en Estados Unidos para este 25 de noviembre

• Barnes & Noble: Abrirá el Black Friday a partir de las 8:00 am. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Bath & Body Works: El horario en Black Friday abrirá de acuerdo a la locación. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Best Buy: Abrirá sus puertas a parir de las 5:00 de la mañana, hasta las 22 horas. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Costco: Abrirá sus puertas a partir de las 9:00 de la mañana. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Dick’s Sporting Good: Abrirá sus puertas a partir de las 6:00 de la mañana. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Gamestop: Abrirá sus puertas a partir de las 7:00 de la mañana. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Home Depot: Abrirá sus puertas a partir de las 6:00 de la mañana. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• JC Penney: Abrirá sus puertas a partir de las 5:00 de la mañana. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Kohl’s: Abrirá sus puertas a partir de las 5:00 de la mañana. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Lowe’s: Abrirá sus puertas a partir de las 6:00 de la mañana. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Macy’s: Abrirá sus puertas a partir de las 6:00 de la mañana, hasta las 23:59 horas. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Marshalls: Abrirá sus puertas a partir de las 6:00 de la mañana. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Michaels: Abrirá sus puertas a partir de las 7:00 de la mañana. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Old Navy: Abrirá sus puertas a partir de las 12:00 de la mañana. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Sam’s Club: Abrirá sus puertas a partir de su horario regular en cada ubicación local. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Target: Abrirá sus puertas a partir de las 7:00 de la mañana hasta las 22 horas. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Ulta: Abrirá sus puertas a partir de las 6:00 de la mañana. Consulte el localizador de tiendas aquí.

• Walmart: Abrirá sus puertas a partir de las 5:00 de la mañana y cerrará a las 23:00 horas ET. Consulte el localizador de tiendas aquí.

Horario de Centros comerciales en Estados Unidos

My Best Buy® members get early access to great deals. Not a member? Sign up for a free account to shop incredible savings. — Best Buy (@BestBuy) November 18, 2022

• Fox Valley Mall Aurora en Black Friday: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Chicago Ridge Mall en Viernes Negro: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Hawthorn Mall en Black Friday: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Lincolnwood Town Center en Black Friday: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Water Tower Place en Black Friday: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Oakbrook Center estará abierto en Black Friday: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Old Orchard Mall en Black Friday: 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

• Orland Square Mall en Black Friday: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Woodfield Mall en Black Friday: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Yorktown Mall en Black Friday: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Sawgrass Mall abierto desde las 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Aventura Mall desde las 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

• Dolphin Mall desde las 8:00 a.m. a 11:00 p.m.

• Miami International Mall de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

