¿Cómo dar la bienvenida al 2022 con la mejor programación en español?

Univision celebrará el fin de año con programación especial y llena de amor, música y cultura para toda la familia. Primero, la renombrada cantautora Natalia Jiménez creará ambiente con su concierto “Natalia Jiménez, México de mi corazón, volumen II” a las 10 p.m., seguido por “Feliz 2022 con el Gordo y la Flaca” a las 11 p.m. en Univision.

“Natalia Jiménez, México de mi corazón, volumen II” – 10:00pm Este/Pacífico

Este concierto único llevará a los televidentes en un recorrido por lugares fabulosos en Guanajuato, México. Ana Bárbara, Banda MS, Joss Favela y Gerardo Ortiz se unirán a la aclamada cantante española para entonar populares canciones regionales mexicanas. El especial también incluirá segmentos en los que Natalia hablará sobre su amor por México.

“Feliz 2022 con el Gordo y la Flaca” – 11:00pm Este/Pacífico

“El Gordo y la Flaca”, el programa de noticias de entretenimiento de Univision que ha ganado el Emmy®, terminará el año con un programa especial con las celebridades favoritas de los fans y memorables actuaciones musicales.

Conducida por los populares Lili Estefan y Raúl de Molina, la alegre celebración “Feliz 2022 con el Gordo y la Flaca” se trasmitirá de costa a costa, desde Miami y Nueva York hasta Los Ángeles e incluso México. El show de la víspera de Año Nuevo incluirá:

Actuaciones musicales: Farruko y su exitoso “Pepas”; Yotuel y Beatriz Luengo con su himno “Patria y vida”; Chiquis con su más reciente single, “Cualquiera”; y Elvis Crespo con un popurrí con mucho ritmo.

Farruko y su exitoso “Pepas”; Yotuel y Beatriz Luengo con su himno “Patria y vida”; Chiquis con su más reciente single, “Cualquiera”; y Elvis Crespo con un popurrí con mucho ritmo. Entrevistas exclusivas: Clarissa Molina hablará con la superestrella de la música regional mexicana Christian Nodal, quien hablará francamente sobre todo lo bueno y malo del 2021, e incluso sobre sus planes de casarse en 2022.

Clarissa Molina hablará con la superestrella de la música regional mexicana Christian Nodal, quien hablará francamente sobre todo lo bueno y malo del 2021, e incluso sobre sus planes de casarse en 2022. Participaciones especiales: El muy querido actor Gabriel Soto y los populares artistas musicales Carlos Vives, Mau & Ricky, Nacho, Calibre 50, Gloria Estefan, Guaynaa, CNCO, Banda Los Recoditos y muchos más se unirán a la celebración.

En vista de la ola de COVID-19 que ha abatido a Estados Unidos, siempre hay opciones para disfrutar en casa y en familia de muy buena programación, tal como la que ofrece Univision en sus pantallas, a modo de darle clausura a un año como el 2021, y recibir con las mejores energías al 2022, con la idea de que no sólo será mejor, sino que también vendrá repleto de salud y las mejores energías para todos.

