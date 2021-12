Muere la actriz Betty White a sus 99 años

La famosa actriz Betty White falleció a sus 99 años, confirmó TMZ este 31 de diciembre.”Fuentes policiales le comunicaron a TMZ…Betty falleció en su casa este viernes por la mañana”, informó TMZ.

Lo que tienes que saber:

1. White tuvo la “carrera más larga para cualquier mujer” en la televisión





White hizo querer por muchos de los papeles que interpretó en televisión. Ella tuvo la “carrera más larga para cualquier mujer en la televisión antes de su muerte”, según TMZ. Mucha gente recuerda a su personaje Rose en la serie de televisión “The Golden Girls”, pero eso estuvo lejos de ser su único logro.

También era conocida por sus papeles en programas como “The Mary Tyler Moore Show” y “Hot in Cleveland”.

White interpretó a Sue Ann Niven en “The Mary Tyler Moore Show”, y fue este personaje el que le dio una gran oportunidad, según Biography.com. Su carrera continuó con toda su fuerza hasta su muerte, cuando se convirtió en una figura mucho mas querida que fue presentada a nuevas audiencias en un comercial del Super Bowl y en Saturday Night Live.

2. White nació en Illinois pero se mudó a California cuando era un niño pequeño

Betty White nació el 17 de enero de 1922 en Oak Park, Illinois, según Biography.com.

Ella era la única hija de un ingeniero eléctrico llamado Horace White y su esposa, Tess, quien era una ama de casa. La familia se mudó a Los Ángeles cuando ella tenía solo 2 años, según Biography.com.

Su primer trabajo en televisión fue trabajar como asistente y, en la década de 1950, produjo un programa de televisión llamado “Life With Elizabeth”, informó el sitio, y agregó que fue una de las primeras productoras femeninas en la historia de la televisión.

3. White estuvo casada tres veces pero nunca tuvo hijos biológicos

Según Closer Weekly, Betty White se casó tres veces. Estaba casada con Dick Barker, Lane Allen y Allen Ludden. No tuvo hijos biológicos, pero sí hijastros, según Closer Weekly.

Ludden murió de cáncer de estómago. “Extraño tener a alguien a quien abrazar”, dijo White a Closer Weekly después de su muerte. “[Pero] si has tenido lo mejor, ¿quién necesita el resto?”

Sobre la recuperación de la muerte de un cónyuge, le dijo al sitio: “No hay fórmula. Manténgase ocupado con su trabajo y su vida. No puedes convertirte en un doliente profesional. No le ayuda a usted ni a los demás. Mantén a la persona en tu corazón todo el tiempo. Vuelve a jugar los buenos tiempos. Agradece los años que has tenido “.

4. White escribió recientemente que estaba ansiosa por cumplir 100 años

Betty White murió solo un par de semanas antes de cumplir 100 años, lo que estaba esperando. “Mi cumpleaños número 100… no puedo creer que se acerque, ¡y la revista People está celebrando conmigo! El nuevo número de @people estará disponible mañana en los quioscos de todo el país ”, escribió en Twitter el 28 de diciembre de 2021.

Fue su último tweet. Ella también tuiteó recientemente sobre un evento de celebración del centenario.

5. Muchos expresaron su tristeza por la muerte de Betty White

Betty White fue una de las actrices más queridas de Hollywood. Como tal, los tributos inundaron las redes sociales en su memoria. “#RIP Betty White. El mundo te extrañará”, escribió un fan.

“Noooo. Tan cerca de su cumpleaños número 100. Gracias por todos los recuerdos Betty White.”, escribió otro. “Escuché que @Betty White falleció… ya la extraño”, lamentó otro fan en Twitter.

Esta publicación se actualiza a medida que se obtiene más información sobre la muerte de Betty White, incluyendo la causa de su muerte.