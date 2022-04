“Better Call Saul” Temporada 6 Episodio 1: ¿A qué hora se transmite en TV y AMC Plus?

Esta noche, finalmente se transmite el estreno de la temporada 6 de “Better Call Saul”. Muchos fanáticos querrán ver el estreno en vivo para no perder nada. Aquí están todos los detalles sobre a qué hora se transmite el estreno, qué canal mirar y si el tiempo de transmisión es el mismo en la televisión que en la transmisión AMC Plus.

El episodio de esta noche se estrena a las 9:05 p.m., hora del Este

La última vez que “Better Call Saul” se emitió en AMC, los nuevos episodios se estrenaron a las 10 p.m. Este todas las semanas. Pero este año el estreno comienza una hora antes de lo que podrías estar acostumbrado.

Esta noche, “Better Call Saul” se estrenará a las 9:00 p.m. hora del Este (que es a las 8:00 p.m. Centro) en AMC. En la zona horaria del Pacífico en la costa oeste, se estrenará a las 9:00 p.m. Pacífico.

Con dos episodios transmitidos seguidos esta noche, la velada no concluirá hasta alrededor de las 11:30 p.m. Oriental.

Relax, it's nearly here. Don't miss the two-episode premiere of the final season of #BetterCallSaul, April 18 at 9pm on @AMC_TV and @AMCPlus. pic.twitter.com/twti51F2rd — Better Call Saul (@BetterCallSaul) April 15, 2022

En cuanto a los espectadores de transmisión de AMC+ (también conocido como AMC Plus), no tendrá acceso a “Better Call Saul” antes si lo esperaba. AMC compartió en un comunicado de prensa que el estreno de dos episodios comenzará al mismo tiempo en AMC+ que en AMC en TV. Esto significa que, a diferencia de otros programas como “The Walking Dead”, “Better Call Saul” no lanzará sus episodios antes de tiempo para los suscriptores de transmisión. La única ventaja que tendrán es que no verán comerciales, por lo que probablemente terminarán los dos episodios antes que sus contrapartes que ven televisión.

Avance de ‘Better Call Saul’





Play



Better Call Saul Final Season Official Trailer | Premieres April 18 on AMC and AMC+ Whatever happens next, it's not gonna go down the way you think it is. Don't miss the premiere of Better Call Saul's final season, Monday, April 18 on AMC and AMC+. #BetterCallSaul #AMC For more Better Call Saul videos: amc.tv/BCSVideos Subscribe to the AMC YouTube Channel: goo.gl/Tu5rSx Better Call Saul: The Final Season Trailer Better… 2022-03-10T18:58:46Z

En un comunicado de prensa, el productor ejecutivo y productor ejecutivo Peter Gould dijo sobre la nueva temporada: “En mi opinión, esta es nuestra temporada más ambiciosa, sorprendente y, sí, desgarradora. Incluso en circunstancias increíblemente desafiantes, todo el equipo de Saul (escritores, elenco, productores, directores y equipo) se ha superado a sí mismo. No podría estar más emocionado de compartir lo que hemos logrado juntos”.

Dan McDermott, presidente de AMC Studios para AMC Networks, dijo en un comunicado de prensa sobre la nueva temporada: “Vince, Peter y Bob respondieron la pregunta: ‘¿Por qué intentarían seguir uno de los programas más célebres y queridos en la historia de la televisión? con una secuela’ y lo respondieron en todos los niveles posibles, con resultados realmente extraordinarios. Saul Goodman ha sido un personaje central en AMC durante más de una década y realmente anima el lugar. Profundo aprecio y respeto por Vince, Peter, Bob, Rhea, Jonathan, Giancarlo, Patrick, Michael y todos los demás responsables de esta notable serie, que se ha ganado su lugar junto a Breaking Bad en los corazones y las mentes de millones de fanáticos y en el panteón. de gran televisión. A medida que nos acercamos a estos episodios finales, realmente está todo bien, hombre”.

Los estrenos adicionales que se esperan, según un comunicado de prensa, incluyen una serie animada de seis partes llamada “Slippin’ Jimmy”. Esto se estrenará esta primavera en las plataformas digitales de AMC. También está “Cooper’s Bar”, una historia de un joven Jimmy y sus amigos mientras crecían en Chicago. Espere esta serie en plataformas digitales esta primavera también.

Finalmente, obtendremos nuevas entregas de los videos de capacitación para empleados de “Better Call Saul” en algún momento de este verano, que incluirán cameos de los personajes de “Better Call Saul”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Líridas 2022: ¿Cómo ver y cuándo es la lluvia de estrellas de abril?