Ben Savage se postulará para el Congreso de Estados Unidos

El actor Ben Savage, que saltó a la fama en la serie de televisión “Boy Meets World”, está considerando realizar un cambio importante en su carrera, de Hollywood a la Cámara de Representantes. Desde sus últimos papeles protagónicos, en una película de Lifetime de 2022 y en “Love, Lights, Hanukkah!” de Hallmark Channel. en 2020: Savage se centró en la política y presentó la documentación necesaria para postularse para el Congreso en 2024, según USA Today.

Un representante del actor confirmó a ABC News que Savage está considerando postularse como demócrata en el Distrito 30 de California en la Cámara de Representantes. El actor ha estado interesado durante mucho tiempo en la política, incluida una candidatura fallida para el Concejo Municipal de West Hollywood en 2022, pero su representante dijo que el actor recién comprometido todavía está sopesando sus opciones. Savage también está concentrado en una próxima boda y en la producción de una nueva película, pero decidió no reunirse con sus coprotagonistas de “Boy Meets Girl” en su último proyecto. Esto es lo que necesita saber:

Ben Savage puede postularse para el puesto ocupado por el representante Adam Schiff

Según una presentación de la Comisión Federal de Elecciones del 18 de enero de 2023, Savage se registró para postularse para el Congreso como demócrata en el distrito 30 del Congreso de California. Una declaración de su candidatura, presentada por el servicio de información política Crummitt & Associates, confirmó la creación de un comité de campaña “Salvaje por el Congreso”.

El escaño del Distrito 30 lo ocupa actualmente el representante demócrata Adam Schiff, pero según ABC News, es un candidato probable para suceder a la senadora Dianne Feinstein en 2024 si decide no buscar la reelección.

Aunque Feinstein, de 89 años, no ha anunciado sus planes, dijo la semana pasada que “cualquiera era bienvenido a lanzarse al ring”, según KCRA. Si Feinstein se retira y Schiff se postula para su puesto, se abriría el puesto que Savage está interesado en ocupar.

Un portavoz de Savage le dijo a ABC News en un comunicado que a pesar de la presentación, “él está concentrado en su próxima boda. Ben sigue tomando decisiones y siempre está buscando oportunidades para retribuir y servir a la comunidad”.

Savage reveló a través de Instagram el 11 de enero que está comprometido con Tessa Angermeier. Según People, la pareja comenzó a salir en 2018.

Ben Savage ha estado interesado en la política desde la universidad

Después de su papel protagónico en “Boy Meets World”, que se emitió entre 1993 y 2000, Savage se especializó en ciencias políticas en Stanford, según Newsweek. Luego hizo una pasantía en Washington D.C. para el difunto senador de Pensilvania Arlen Specter.

Pero al abordar si entraría en política, le dijo a Rolling Stone en 2014: “La actuación y la política son casi demasiado similares. No sé… Tienes que ser de una raza muy específica para hacer eso”.

Savage se postuló sin éxito para un puesto en el Concejo Municipal de West Hollywood en 2022. Según Beverly Press Park Labrea News, 12 candidatos competían por tres puestos vacantes.

Le dijo al medio que sentía que West Hollywood enfrentaba “serios desafíos en torno a la seguridad pública, las empresas en dificultades, la inflación y el costo de la vivienda”, y agregó que sentía que la ciudad necesitaba “líderes nuevos, sensatos, honestos y fuertes con una nueva perspectiva para comenzar abordar estos problemas”.

Durante su campaña, compartió varias fotos de Instagram de eventos de campaña y negocios que colgaron carteles de su campaña, incluida una publicación que la ex estrella de Hallmark, Danica McKellar, quien protagonizó con su hermano Fred Savage en “The Wonder Years”, comentó con tres emojis de aplausos. .

Savage también ha continuado su carrera como actor con proyectos periódicos, incluido el spin-off de Disney Channel “Girl Meets World”, que se emitió de 2014 a 2017.

En 2020, Savage protagonizó con Mia Kirschner y Marilu Henner “Love, Lights, Hanukkah!” de Hallmark Channel. y a principios de 2022, apareció en “Girl in the Shed: The Kidnapping of Abby Hernandez” de Lifetime. Según Deadline, también firmó en 2022 para producir ejecutivo, junto con Lance Bass de NSYNC y otros, una película basada en la novela “The Matzah Ball”.

Mientras tanto, algunas de las coprotagonistas de “Boy Meets World” de Savage lanzaron un podcast de repetición con iHeartRadio en junio de 2022, llamado “Pod Meets World”, pero no tiene planes de participar.

Danielle Fishel, quien interpretó al interés amoroso de Savage, Topanga, presenta el podcast junto con Will Friedle y Rider Strong, en el que vuelven a ver episodios antiguos de su exitoso programa y los discuten. Pero, según Variety, reveló en el primer episodio que Savage había decidido no participar.

“Hablamos de eso con Ben y Ben dijo: ‘No estoy segura de que sea realmente lo mío'”, recordó. “Él dijo: ‘Realmente no es lo mío’, y lo hemos respetado. no es lo suyo Por eso Ben no está aquí.

