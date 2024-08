Ben Affleck molesto porque Jennifer López expuso sus cartas de amor

Jennifer López tomó una decisión “terrible” que arruinó su matrimonio con Ben Affleck, según News Nation.

“¿Por qué lanzó todas esas películas y un álbum sobre su historia de amor?”, dijo una fuente al sitio. “Fue tan intrusivo. ¿Y las cartas de amor? Dejó que todo su equipo de guionistas las leyera para inspirarse. Eso es simplemente horrible. Traiciona la confianza”.

La fuente se refería a la película de Lopez sobre su vida romántica, así como al documental que la acompañaba llamado “La historia de amor más grande jamás contada”. Más tarde canceló su gira musical cuando surgieron informes de problemas matrimoniales. Lopez hizo estas cosas a pesar de que Affleck dejó en claro en el propio documental que no se sentía muy cómodo con la atención pública sobre sus relaciones.

En el documental, Ben Affleck y Jennifer López también hablaron sobre cómo ella le dejó cartas de amor y correos electrónicos que él le había escrito en el estudio para que cualquiera los leyera. Esto dio lugar a que la gente lo llamara en broma “Pen Affleck”, dijo en el documental.

Una fuente le dijo a News Nation que Jennifer López se ha “convertido en una Kardashian”. Según News Nation, Ben Affleck “está aliviado de que se haya acabado”.

Jennifer López ha estado “compartiendo demasiado”, dice una fuente

Una segunda fuente también culpó al manager de Jennifer López, Benny Medina.

“Benny (Medina) nunca debió haberle dejado hacer la mitad de las cosas que hizo este año”, dijo otra fuente a News Nation. “¿Y esa horrible fiesta de cumpleaños con temática de Bridgerton? ¿Dónde se vistió muy elegante y posó para las fotos? Casi todas las personas allí estaban en su nómina de alguna manera”.

Esa fuente continuó con News Nation: “¿Dónde están sus verdaderos amigos? Ya no tiene ninguno. Se ha convertido en una Kardashian: todo son fotos y paparazzi, comparte demasiado todo y nada de sustancia real”.

El alboroto molestó a Ben Affleck, según News Nation.

“No podía soportar a los paparazzi, y saber que ella o su gente lo organizaban todo cada vez. Escucha, hay mucha gente mucho más famosa que Jennifer, como Jennifer Aniston o Julia Roberts, que salen todos los días a Los Ángeles y nunca son fotografiadas por los paparazzi”, dijo una fuente a News Nation. “Porque no van a lugares obvios y, desde luego, no llaman (a los fotógrafos). Esto realmente solo le pasa a Jennifer Lopez y a las Kardashian”.

Jennifer López admitió que Ben Affleck no se siente “muy cómodo con que yo haga todo esto”

En el documental, Jennifer López dijo: “No creo que él se sienta muy cómodo con que yo haga todo esto. Pero me ama, sabe que soy una artista y me va a apoyar en todo lo que pueda porque sabe que esto es… no puede impedirme que haga la música que hice y escriba las palabras que escribí”.

Sin embargo, siguió adelante.

En 2021, Ben Affleck habló sobre su deseo de privacidad con The Wall Street Journal y dijo: “Una de las lecciones más difíciles que he aprendido es que no es prudente compartir todo con el mundo. Hay algunas cosas que son privadas e íntimas y tienen un significado en términos de intimidad en virtud del hecho de que no se comparten con el resto del mundo”.

También habló en el documental sobre sus diferencias en lo que se refiere a la atención pública, pero dijo que estaba tratando de llegar a un acuerdo en ese punto.

Esta es la versión original de Heavy.com

