Desmienten rumores de romance entre Ben Affleck y Kick Kennedy

La portavoz de Ben Affleck niega los rumores de que el actor está saliendo con Kick Kennedy, la hija de Robert F. Kennedy Jr., tras la presentación de la demanda de divorcio de Jennifer López.

“Los rumores no son ciertos”, dijo la representante de Ben Affleck, Jen Allen, a Fox News Digital.

Allen también negó los rumores de noviazgo en una declaración a la revista People. “No hay nada de cierto en todo esto. No sé si siquiera se conocen”, dijo a People en nombre de Ben Affleck.

Además, el 27 de agosto, el representante de Affleck le dijo a US Weekly: “No hay nada de cierto en todo esto. No sé si siquiera se conocen. Ben no está saliendo con nadie”. Page Six también citó al representante de Affleck diciendo: “Esto no es verdad. No están saliendo”.

Sin embargo, esos comentarios llegaron después de que People y Page Six informaran que Affleck y Kick Kennedy, de 36 años, han estado pasando tiempo juntos.

TMZ informó el 20 de agosto que López, de 55 años, había solicitado el divorcio después de dos años de matrimonio con el actor de “Argo”, de 52 años. Según TMZ, no busca manutención conyugal y presentó la demanda sin un abogado.

Según los informes, Ben Affleck fue visto “pasando el rato” con Kick Kennedy

Page Six fue el primero en informar que Affleck “ha sido visto en lugares de Hollywood, incluido el Polo Lounge en el Beverly Hills Hotel”. Fuentes dijeron a Page Six que “fue visto pasando el rato con su amigo Kick Kennedy”, la hija de RFK Jr.

Page Six informó que los amigos de López esperaban que el matrimonio de López con Affleck pudiera salvarse durante los últimos meses, pero en cambio, fue visto pasando el rato con Kick Kennedy en California

La revista People informó que Affleck y Kick Kennedy han estado “pasando tiempo juntos”, informando que una fuente le dijo a la publicación que los dos “han estado vinculados desde fines de la primavera”.

Según TMZ, la solicitud de divorcio de López fijó la fecha de su separación de Affleck para el 26 de abril.

Sin embargo, Page Six también informó que Kennedy y Affleck fueron vinculados por primera vez en 2020, cuando “comenzaron a salir” antes de su relación con Ana de Armas.

“Su amistad lleva ya un tiempo, incluso antes de Ana”, dijo una fuente a Page Six. “Cuando Ben empezó a salir con Ana en 2020 y decidió pasar la cuarentena con ella durante la pandemia de Covid, Kick no estaba nada contento”.

Una fuente añadió a Page Six: “A Affleck no le gustaría nada más que ser parte del clan Kennedy. Es un sueño para cualquier chico de Boston… Creo que preferiría eso que una vida glamurosa de mil millones de dólares en la alfombra roja con J. Lo”.

Según los informes, Ben Affleck “eligió alejarse” de su matrimonio con Jennifer López

La revista People informó que fue Affleck quien renunció al matrimonio.

“Ha sido increíblemente difícil para ella que Ben haya decidido alejarse de su matrimonio y seguir adelante con su vida, dejándola atrás”, dijo una fuente a People sobre Jennifer López.

“Ella quería resolver las cosas. Se aman. Jennifer no es del tipo que se da por vencida. Para ella ha sido casi una tortura tener que esperar”, agregó la fuente.

