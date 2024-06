Ben Affleck relató cómo es vivir bajo la sombra de Jennifer Lopez

Ben Affleck habló con el comediante Kevin Hart sobre por qué la gente siempre piensa que parece “loco” e hizo comentarios poco comunes sobre su esposa Jennifer López a medida que aumentan las conversaciones sobre un posible divorcio en los medios.

Affleck hizo los comentarios en “Hart to Heart”, el programa de entrevistas del comediante Kevin Hart en Peacock. Daily Beast compartió extractos de la entrevista.

“También soy un poco tímido. No me gusta mucha atención. Es por eso que la gente me ve y dice: ‘¿Por qué este tipo siempre está enojado?’ Porque alguien tenía su cámara pegada a mi cara y yo digo: “Está bien, aquí vamos”, dijo Affleck en el programa. según Daily Beast.

“Tengo la cara dura en reposo. La gente está proyectando sobre mí algo que no siento en absoluto por mí mismo”, dijo.

Ben Affleck también habló sobre el nivel de fama de ‘Bananas’ de Jennifer Lopez

Affleck hizo repetidas referencias a Jennifer Lopez durante el programa, según Daily Beast, y le dijo a Hart: “Mi esposa te lo dirá, me gusta hablar”.

También habló del nivel de fama de López.

Dijo que fue a algún lugar con ella y agregó: “No lo recuerdo porque ella es muy famosa y ella crea esto: la gente la ama y ella realmente representa algo importante para la gente”. A él le dijo: “La gente dice: ‘Oye, me gusta tu película’, y luego dicen: ‘¡AAAHHHH! ¡J-LO!. Es asombroso, ¿sabes a qué me refiero?

La entrevista se produce cuando López fue visto de vacaciones sin Affleck en Positano, Italia. Se vio a Affleck recibiendo una casa rodante grande en su propiedad de alquiler. La conversación sobre el divorcio se intensificó después de que TMZ informara a principios de junio que la pareja se había separado y que Affleck se había mudado a una propiedad de alquiler en Brentwood. Según TMZ, están intentando vender su casa conyugal. Sin embargo, Affleck y López no han confirmado ninguna historia sobre una separación o un divorcio inminente. También hubo un informe en ¡OK! Revista que Jennifer Lopez está molesta con la ex esposa de Affleck, Jennifer Garner, por ponerse del lado de él.

Ben Affleck también describió un encuentro con fans cuando la pareja intentaba caminar por Times Square

“Mi hija siempre está tirando títulos a su autobiografía”, dijo Affleck.

“Creo que fue cuando atravesamos Times Square”, le dijo a Hart, según Daily Beast. “Nos bajamos del auto, íbamos a una obra de teatro, y yo dije, ‘[improperio] nena, vamos a llegar tarde, tenemos que caminar una cuadra y media’. como, ‘Está bien’, ella no dijo [improperio]”.

“Salimos con ella, todos los niños, a través de Times Square, y el [improperio] era como [improperio] plátanos”, dijo Affleck, según extractos del Daily Beast. “Pensé, ‘Dios mío’. Había una señora que estaba fumando marihuana, vestida con un traje ceñido de color morado (es una mujer corpulenta) y empezó a correr hacia atrás mientras filmaba, diciendo ‘¡¡J-LO!!’ heraldo, eso luego atrae a todos los demás, y luego entran todos los turistas”.

“Luego tenemos a nuestros cinco hijos, somos Jen y yo y lo que parecen cientos de personas, y todos están gritando. Y mi hija simplemente se vuelve hacia mí y dice: ‘J-Lo era mi madrastra’”, dijo Affleck. “Y yo pensé, está bien, ese es un buen título”.

Esta es la versión original de Heavy.com

