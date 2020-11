Belinda y Nacho se unen a dúo de productores en nuevo tema [ESCÚCHALO AQUÍ]

Showtek está realizando su anticipado regreso con el lanzamiento de “Una Mamacita“, un nuevo tema colaborativo inspirado en la música latina, donde figuran los talentos vocales de Belinda y Nacho. El nuevo sencillo del estimado dúo de hermanos DJ llega tras el lanzamiento en abril del tema, “The Weekend“ con Eva Shaw. Disponible vía Universal Music, “Una Mamacita” está ahora disponible en todas las plataformas de streaming digitales.

El divertido y energético sencillo comienza con suaves y sensuales letras en español. La primera mitad del sencillo fluye armoniosamente, por cortesía de la renombrada artista y compositora mexicana, Belinda. La potente voz del famoso cantante venezolano, Nacho, rápidamente hace su debut complementando perfectamente la melodiosa presentación de Belinda. El último estreno de Showtek es un cambio auditivamente distinto de lo normal para este par. Intercambiando las notas del bajo por sonidos pop electrónicos un toque más refinados, esta canción sienta un precedente musical emocionante para el dúo en el futuro cercano.

“Crear la canción ha sido un proceso divertido. Todos nos reunimos por primera vez en el estudio de Miami y se suponía que haríamos una sesión de 3 horas, pero terminamos grabando hasta las 5 de la mañana. Cuando nos fuimos del estudio, sentimos que teníamos un éxito rotundo entre manos, realmente puedes sentir la buena vibra en la canción a medida que la escuchas. Como Showtek, siempre estamos intentando sorprender a las personas con lo que hacemos y nos encantó el resultado de esta canción”– Showtek

Showtek es un venerado dúo de DJ/productores, que consiste en Wouter Janssen y Sjoerd Janssen, quienes producen su visión de música dance única desde el 2001. Son más conocidos por temas como ‘FTS’, ‘The Colours Of The Harder Style’ y ‘Black’, sólo por nombrar algunos. Después de una década de estar al tope, agotando boletas durante sus presentaciones como solistas y lanzando dos álbumes, era el momento para realizar un cambio y asumir un desafío.

El siguiente año, su estilo de música dance cambió ligeramente a medida que se incrementó la popularidad del EDM, que dio frutos con múltiples e innovadores éxitos, incluyendo el tema colaborativo con Hardwell en 2012, ‘How We Do’, el del 2013 ‘Get Loose’, ‘Cannonball’, ‘Booyah’, ‘We Like To Party’, ‘Bouncer’ en el 2014, y el que recibió el premio platino ‘Bad’ junto a David Guetta y VASSY, los cuales han acumulado un total de 564,000,000 reproducciones combinadas vía Spotify y casi 1 billón de visitas en YouTube hasta la fecha. En los últimos 3 años, ellos también han colaborado con Major Lazer, Moby y Wyclef Jean. Estos titanes de la industria han creado su propio sello, Skink Records, logrando el apoyo de algunos de los nombres más grandes de la música dance como, Calvin Harris, Skrillex y Tiësto, por nombrar algunos. Showtek también ha estado en algunos de los escenarios más famosos del mundo, tanto en festivales como en discotecas, incluyendo. Don’t Let Daddy Know de Manchester, Mysteryland en los Países Bajos, Pacha en Ibiza, Electric Daisy Carnival en Las Vegas, Zouk en Singapur, el Ultra Music Festival en Miami, Parookaville en Alemania. Casi dos décadas desde su creación, este acto, ya bien establecido, está persiguiendo actualmente el mundo pop con toda la fuerza posible, incorporando el estilo y la cultura urbana.