Belinda está de luto: ¿Quién se le murió a la cantante?

Belinda se encuentra inconsolable después de darse a conocer la muerte de su mascota Gizmo, a quien consideró su más fiel compañero a lo largo de 13 años. La cantante mexicana lamentó su pérdida mediante sus redes sociales oficiales.

“La tristeza más grande, se me fue mi compañerito, mi Gizmo, mi angelito guardián, 13 años juntos!!! No puedo expresar el dolor que siento en mi corazón! En mi pecho! Nunca te olvidaré, gracias por todo lo que me diste! Por quitarme la soledad, por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar incondicionalmente a mi lado! Te amo mi bebé”, puntualizó la intérprete a través sus historias en su perfil en Instagram.

Belinda quiso rendir tributo a su mascota asegurando que le brindó “todo el amor del mundo” y que sentía su corazón “hecho pedazos” por tan irreparable pérdida.

La cantante, quien recibió Año Nuevo en las paradisíacas playas de México, lamentó no haber estado presente durante el fallecimiento de su mascota: “Luchamos para que estuvieras bien hasta el último segundo. Y lo que más me duele es que no pude despedirme de ti.”

Belinda sufrió la pérdida de un ser querido en 2020

En el mes de mayo de 2020, Belinda se mostró devastada en redes sociales tras enterarse de la muerte de su tío “Pepe”, quien falleció en España después de un mes de haber sido diagnosticado con COVID-19. Debido al confinamiento que se vivía a nivel mundial, la estrella mexicana no pudo viajar a la capital de España para despedirse de su familiar.

“Acaba de irse al cielo una de las personas que más he amado en mi vida… Mi tío Pepe, mi compañero de risas y de complicidad… Voy a extrañar tu mal genio, tus bromas, tu sentido del humor, cuando bailábamos salsa en las madrugadas, cuando jugábamos con tu tirachinas, cuando te obligaba a que me abrazaras porque nunca fuiste el más cariñoso. Nunca voy a olvidar cada momento a tu lado! Siento un profundo dolor… Estar tan lejos de ti… Te amo y te llevaré siempre en mi corazón. Que en paz descanses y me cuides desde el cielo”, expresó a través de las historias en su cuenta en Instagram.

A finales del mes de marzo de 2020, Belinda instó a sus seguidores en redes sociales a cumplir con el distanciamiento social por la crisis de salud pública que se vivía. Para hacer énfasis de su preocupación por el COVID-19, la cantante señaló que un familiar muy cercano se encontraba recluido en un asilo para adultos mayores en España y que podría haber sido diagnosticado con Coronavirus.

Belinda y Christian Nodal: La pareja del momento

En la actualidad, Belinda sostiene una consolidada relación amorosa con el cantautor Christian Nodal, con quien ha estado viviendo el confinamiento que se vive a nivel mundial por la pandemia del COVID-19.

La pareja se ha mantenido alejada de los escenarios desde que inició la pandemia durante el primer trimestre del año 2020, por lo que han cumplido con una rigurosa cuarentena en sus residencias en tierras aztecas.

En el mes de agosto de 2020, Belinda y Christian Nodal confirmaron su relación amorosa con una romántica publicación que realizaron en sus redes sociales oficiales: “Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre”, aseguró Nodal en su cuenta oficial en Instagram para confirmar su noviazgo con Belinda.

En el mes de diciembre de 2020, Belinda y Nodal fueron seleccionados como la “Pareja del Año” por la revista People en Español. En ese momento, la pareja protagonizó una romántica sesión fotográfica que se realizó en Ciudad de México bajo el lente de Álex Cordova, quien es conocido por ser el fotógrafo de cabecera de la cantante.

