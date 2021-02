Abuelita de Belinda hospitalizada de urgencias: ¿Qué enfermedad tiene?

Belinda está atravesando por un momento difícil en su vida personal, pues su abuelita, doña Juana Moreno, con quien siempre ha guardado una relación muy cercana y especial, fue hospitalizada en las últimas horas de emergencia, tras sufrir serios quebrantos de salud.

Así lo dio a conocer People en español, donde se aseguró que la abuelita de la cantante de 28 años fue recluida en un centro asistencial de la ciudad de Madrid.

La citada publicación mencionó que la madre de la intérprete de “Bella traición”, Belinda Schull, fue quien compartió la triste noticia en redes sociales, donde pidió a sus fieles seguidores levantar una oración para que doña Juana Moreno se recupere satisfactoriamente.

“En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud, les pido una oración de sanidad por ella”, comentó Schull en sus historias de Instagram.

La madre de Belinda también colgó una bella imagen en la que se observan dos manos entrelazadas y agregó un emotivo mensaje.

“No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti… Esta batalla la vamos a ganar”, dijo la madre de Belinda.

La citada publicación no reveló cuáles son los motivos específicos por los que la abuelita de la intérprete de “El baile del sapito” fue internada.

“Nana”, como suele llamar cariñosamente a su abuelita, Belinda, tiene actualmente 87 años y padece de un efísema pulmonar, debido a que su adicción al cigarrillo, según destacó la cantante el año pasado.

Los mensajes de apoyo hacia la cantante no se han hecho esperar y a través de sus redes sociales le han manifestado todo tipo de comentarios en los que piden y oran por la salud y la recuperación de doña Juana Moreno.

En mayo pasado la novia del cantante Christian Nodal también vivió un momento de tristeza, luego de que falleciera su tío “Pepe”, con quien se la llevaba muy bien.

La cantante usó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de tristeza, tras la muerte de su tío, quien falleció un mes después de haberse contagiado del COVID-19.

“Acaba de irse al cielo una de las personas que más he amado en mi vida… Mi tío Pepe, mi compañero de risas y de complicidad… Voy a extrañar tu mal genio, tus bromas, tu sentido del humor, cuando bailábamos salsa en las madrugadas, cuando jugábamos con tu tirachinas, cuando te obligaba a que me abrazaras porque nunca fuiste el más cariñoso”, comentó Belinda en aquel entonces.

“Nunca voy a olvidar cada momento a tu lado! Siento un profundo dolor… Estar tan lejos de ti… Te amo y te llevaré siempre en mi corazón. Que en paz descanses y me cuides desde el cielo”, dijo la cantante, a través de sus historias de Instagram.

En ese momento tambien hizo referencia a su abuelita y dijo: “La mejor época de mi vida Los veranos en España con mi abuelita. Esos días cuando nada te preocupaba, cuando simplemente vivías los instantes sin preocuparte por el futuro, cuando las cosas más simples te hacían feliz”.

