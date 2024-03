“Beetlejuice 2” estrena este 2024: ¿Quiénes regresan?

¡Beetlejuice ha vuelto! Después de 36 años, Beetlejuice regresa hacer de las suyas. Así es, Michael Keaton regresa a darle vida al personaje en el nuevo Beetlejuice Beetlejuice. La cinta estrena el 6 de septiembre de 2024.

Keaton regresa a su papel icónico junto a la nominada al Oscar, Winona Ryder, como Lydia Deetz y la dos veces ganadora del Emmy, Catherine O’Hara, como Delia Deetz, con los nuevos miembros del reparto Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti en su debut cinematográfico, con la nominada al Emmy, Jenna Ortega, como la hija de Lydia, Astrid, y el nominado al Oscar, Willem Dafoe.

¡Beetlejuice ha vuelto! Después de una tragedia familiar inesperada, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River. Aún atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia de un girto cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre el misterioso modelo de la ciudad en el ático y el portal al más Allá se abre accidentalmente. Con problemas en ambos reinos, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio tipo de caos.

Los creativos detrás de escena de Tim Burton incluyen al director de fotografía Haris Zambarloukos (Meg 2: The Trench, Murder on the Orient Express); Colaboradores anteriores y frecuentes como el diseñador de producción Mark Scruton (miércoles), el editor Jay Prychidny (miércoles), la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar Colleen Atwood (Alicia en el país de las maravillas, Sweeney Todd: El barbero diabólico de Fleet Street, Sleepy Hollow), la ganadora del Oscar el supervisor creativo de efectos de criaturas y maquillaje especial, Neal Scanlan (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, Charlie and the Chocolate Factory) y el compositor nominado al Oscar Danny Elfman (Big Fish, The Nightmare Before Christmas, Batman); y la diseñadora de maquillaje y peluquería ganadora del Oscar Christine Blundell (Topsy-Turvy).

Beetlejuice Beetlejuice se estrenará únicamente en cines e IMAX el 6 de septiembre de 2024 a nivel nacional, e internacionalmente a partir del 4 de septiembre de 2024.