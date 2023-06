Becky G se une a la cinta “Blue Beetle” de Warner Bros.

Becky G está confirmada para formar parte de la nueva cinta del súper héroe Blue Beetle, de Warner Bros. Pictures. “Estoy tan emocionada de finalmente poder compartir con ustedes que formó oficialmente parte de la familia ‘Blue Beetle’”, dijo en un video en sus redes. “Tengo el honor de interpretar la voz de Khaji-Da, que es un extraterrestre que decide a quién quiere darle superpoderes, y cuando digo que no podría estar más orgullosa de lo que ustedes van a experimentar al ver esta película, lo digo desde el fondo de mi corazón”.

La actriz y cantante Rebbeca Marie Gomez, también conocida como Becky G, asume el papel de Khaji-Da en la épica película familiar de este verano “Blue Beetle”. La película de Warner Bros. Pictures, dirigida por Ángel Manuel Soto y protagonizada por Xolo Maridueña dando vida a Jaime Reyes, refleja un acontecimiento importante para los superhéroes de DC.





En la película, Khaji-Da es una hermosa reliquia de la antigua biotecnología alienígena. El escarabajo del tamaño de la palma de una mano es uno de los artefactos más poderosos del universo. Jaime se encuentra con él por casualidad, pero una vez que lo elige como anfitrión, el escarabajo otorga a Jaime un traje orgánico y tecnológico a la vez, y una conexión simbiótica que transforma al recién graduado universitario en el poderoso superhéroe Blue Beetle.

De Warner Bros. Pictures llega el largometraje “Blue Beetle”, que marca la primera vez que este superhéroe de DC aparece en la pantalla grande. La película, dirigida por Angel Manuel Soto, está protagonizada por Xolo Maridueña en el papel principal y su alter ego, Jaime Reyes.

Jaime Reyes, recién graduado de la universidad, un joven que regresa a casa después de graduarse de la universidad, descubre que las cosas han cambiado en su ausencia. Mientras busca encontrar su propósito en el mundo, el destino interviene cuando Jaime inesperadamente se encuentra en posesión de una antigua reliquia de biotecnología alienígena: El Escarabajo.

Cuando la reliquia elige a Jaime para que sea su anfitrión simbiótico, esto le otorga una increíble armadura con poderes extraordinarios e impredecibles, cambiando así su destino para siempre al convertirse en el superhéroe Blue Beetle.

Play

Blue Beetle – Official Trailer He’s A Superhero, Whether He Likes It Or Not #BlueBeetle – Only in Theaters August 18 From Warner Bros. Pictures comes the feature film “Blue Beetle,” marking the DC Super Hero’s first time on the big screen. The film, directed by Angel Manuel Soto, stars Xolo Maridueña in the title role as well as his… 2023-04-03T15:39:24Z

Junto a Maridueña (“Cobra Kai”) están Adriana Barraza (“Rambo: Last Blood”, “Thor”) como la abuela de Jaime, Nana, Damían Alcázar (“Narcos”, “Narcos: México”) como su padre, Elpidia Carrillo ( “Mayans M.C.”, las películas de “Predator”) como su madre, Bruna Marquezine (“Maldivas”, “God Save the King”) como Jenny Kord, Raoul Max Trujillo (las películas de “Sicario”, “Mayans M.C.”) como Carapax , con la ganadora del Oscar Susan Sarandon (“Monarch”, “Dead Man Walking”) como Victoria Kord, y George Lopez (las franquicias “Río y “Smurf”) como el tío Rudy de Jaime. La película también está protagonizada por Belissa Escobedo (“American Horror Stories”, “Hocus Pocus 2”) como la hermana de Jaime, Milagro, y Harvey Guillén (“What We Do in the Shadows”) como el Dr. Sánchez.

Soto (“Charm City Kings”, “The Farm”) dirige un guión de Gareth Dunnet-Alcocer (“Miss Bala”), basado en personajes de DC. John Rickard y Zev Foreman están produciendo, con Walter Hamada, Galen Vaisman y Garrett Grant como productores ejecutivos.

El equipo creativo del director detrás de escena incluye al director de fotografía Pawel Pogorzelski (“Midsommar”, “Hereditary”), el diseñador de producción John Billington (“Bad Boys for Life”), el editor Craig Alpert (“Deadpool 2”, “The Lost City” ), la diseñadora de vestuario nominada al Oscar Mayes C. Rubeo (“Jojo Rabbit”, las películas de “Thor”), el supervisor de efectos visuales Kelvin McIlwain (“The Suicide Squad”, “Aquaman”) y el compositor Bobby Krlic (“Midsommar”, la serie “Snowpiercer”).

Una presentación de Warner Bros. Pictures, una producción de Safran Company, “Blue Beetle” llega a los cines a nivel internacional a partir del 18 agosto de 2023. Será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures.