Cinco bebidas terroríficas para Halloween

Las fiestas de celebración de Halloween cada vez se vuelven más importantes para disfrutar de un momento agradablemente terrorífico en compañía de nuestros amigos y familiares. Este año con las celebraciones un poco restringidas, reunirse en casa puede terminar siendo lo más conveniente, siempre teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad. Pero, aún así, no perdamos el entusiasmo y festejemos en nuestros hogares, pasándola de lo mejor con disfraces, comida y bebidas.

Por eso a continuación te vamos a dejar algunas ideas de bebidas y cócteles para que no dejes pasar la oportunidad de celebrar este 31 de octubre.

Cerebrito

Para lucirte con este asqueroso, pero fácil y delicioso cóctel, solo necesitarás los siguientes ingredientes:

• Vodka

• Zumo de limón

• Crema de Whisky y

• Granadina

Elaboración:

Toma un vaso transparente y vierte en el un chorro de vodka y el zumo de un limón. En otra copa de cristal trasparente vierte la crema de whisky, y toma un sorbete o pajilla y tápalo en uno de sus extremos para hacer vacío y traslada la crema al vaso anterior, finalmente cuando tengas el aspecto de masa cerebral vierte cuidadosamente unas gotas de granadina que darán ese aspecto sangriento al coctel.

2 BRAIN SHOTSWant to know how to make a brain shot at home….keep watching. see another great video on Halloween drinks : https://youtu.be/yobVjbkSdHU In a shot glass 1/3 sour mix 2/3 vodka .5 oz or 15ml of Baileys/ Irish Cream 2016-10-11T17:11:55Z

Sangre de Vampiro

Para hacer este refrescante cóctel, se necesitan:

• 5cl de vodka con sabor a sandía

• 2cl de licor de fresa

• 4cl de zumo de arándanos

• 1cl de zumo de lima y

• 1cl de sirope de chile

Elaboración:

En una coctelera agitamos todos los ingredientes anteriores y cuando se haya mezclado bien lo servimos en una copa previamente escarchada con sangre, la cual se obtiene mojando el borde de la copa en granadina y después pasarlo por azúcar para que se pegue a la copa. Por último, vertemos a modo de decoración los ojos sangrientos.

Recetas originales y faciles para Halloween – Sangre vampiro (with english subtitles)Como preparar una bebida como si fuera sangre para Halloween, paso por paso, rápido y fácil How to make a blood for halloween, step by step, fast and easy. Si quieres que hagamos alguna receta en concreto, escríbelo en algún comentario, y la intentaremos hacer 🙂 Twitter: https://twitter.com/Somethingiscook Facebook: https://www.facebook.com/SomethingIsCooking Ver receta en el blog:… 2015-10-15T15:36:07Z

Cóctel fantasmagórico

Esta bebida refrescante para ofrecer a niños y jóvenes en la noche de Halloween es un cóctel-pócima muy sabroso de color turbio y verdoso. Para realizarlo necesitas: • 1 parte de zumo de manzana

• 1 parte de limonada

• 1 chorrito de licor o sirope de menta o lima sin alcohol y

• sirope de fresa.

Elaboración:

Toma una copa y moja su borde con sirope de fresa y deja que se chorree por la misma para dar aspecto de sangre. Aparte en la coctelera mezcla los zumos y añade un chorrito de menta para dar sabor y color verdoso. Enfría la bebida y sirve en las copas previamente decoradas.

Cóctel ruso con arañas

Un cóctel dulce y llamativo, que tiene por ingredientes:

• 5 cl. de vodka

• 2 cl. de licor de café

• 3 cl. de nata

• nuez moscada y

• zumo de granada.

Elaboración:

Tomamos cubos de hielo y los vertemos en dos vasos o copas grandes de cristal, añadimos el vodka y el licor de café. Aparte batimos la nata con la nuez moscada y cuando este esponjosa la contenemos en la mezcla anterior y por último decoramos el vaso o copa con la granadina chorreada a modo de sangre y las arañas elaboradas de caramelo o chocolate.

Hemorragia bebida saludable de Halloween

Esta bebida es una opción para quienes no gustan del licor, o puede ser la excusa perfecta de la celebración de Halloween para que los más chicos degusten nuevos sabores. Los ingredientes que necesitaras para hacer dos vasos son:

• 1 remolacha roja cruda

• 1 tallo de apio

• 3 zanahorias

• 1 manzana y

• 1/2 pepino.

Elaboración:

Lava y pela estos ingredientes, luego licua, pasa por un cernidor y este zumo saludable enfríalo bien y luego sírvelo en una copa que hayas decorado a tu gusto.

¿Cómo crear los ojos sangrientos?

Ademas para que adornes tus cócteles te explicamos cómo realizar ojos sangrientos.

Ojos congelados: Fáciles de hacer, están elaborados con rabanitos redondos y mal pelados para que simulen las venas y hemorragias, los cuales ahuecamos para introducirle un aro de aceituna verde o negra. Ahora si prefieres hacerlos de sabor dulce hazlo con un malvavisco redondo, píntale los vasos sanguíneos con tinta de pastelería color rojo y haz el centro con una goma y una pasa negra. Llévalos al refrigerador y listo. ¡fáciles y vistosos.!

Receta de ojos de gominola /chuchería/golosina para halloween || HazloTuyoGominolas o chucherías con forma de ojo ideales para Halloween. Estos dulces están hechos a base de gelatina y cocinados al microondas. Receta: ♦ Para la pupila: – 1 cucharada de zumo de piña (sabor opcional) (añadiremos esta cucharada en dos partes, media cucharada para calentar en el microondas y la otra media para enfriar)… 2014-10-24T18:31:52Z

