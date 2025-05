Bárbara Regil es criticada por tratamiento estético con esperma

Bárbara Regil está siendo fuertemente criticada al publicar su tratamiento estéticos en sus redes. Resulta que la actriz de la tercera temporada de Mujeres Asesinas, por ViX, se inyecta en los labios esperma de salmón. No sean mal pensados. La doctora María Del Mar Guerra explica que el esperma de salmón es “un rehabilitador facial que entra en la segunda capa de nuestra piel donde están todas las células…como colágeno, ácido hialurónico, elastina y que le dan vitalidad a la piel. Pues ponerle los extractos necesarios para que las células trabajen a nuestro favor y puedan hacer este proceso propio de rejuvenecimiento y la naturalidad de la expresión”.

La doctora aclara que no es un relleno. “Esto es justamente un revitalizador térmico que va hacer que Barbie -aunque es muy guapa- se le vea la piel jugosa, bonita e hidratada”, dice la doctora Mar Guerra. Ya que su piel es maltratada por la luz en el set de grabación y además de los rayos ultravioleta del sol. “También porque estamos envejeciendo”, comenta la doctora. Regil agrega: “No queremos envejecer”.

@barbara_deregil212 En Medae ( Polanco ) me hicieron : -Esperma de salmón ( pdrn ) no es relleno – juicy lips 👄 ( no es relleno ) – exsosomas con dermapen Me los puso mi doctora @Maria Del Mar Guerra ♬ sonido original – Bárbara de regil

Regil mostró todo el procedimiento que le hicieron con inyecciones. Una inyección con esperma de salmón, otra con exosomas, una mascarilla, y otra inyección con hidratación de labios sin volumen. En el video se ve cuando la aguja entra en su mejilla y ella asegura que no duele.

Durante el video la doctora sigue mencionando que no son rellenos. Mientras Regil continua haciendo muecas, ella asegura que no duele. “Decía no duele…pero su cara decía otra cosa…que miedo”, comentó una de sus seguidoras.

Otra seguidora le pidió que no se haga nada. “Barbára no necesita ni una gota de maquillaje y mucho menos esto, su piel es perfecta, ella es súper guapa, espero no le haga daño esto 😭”, comentó.

“Ay no! Que miedo !!!! 😟 tan guapas y con esas cosas se pueden desfigurar. No!!”

“No entiendo hacerse todo eso si igual envejecemos 🤔”

Una seguidora compartió su curiosidad: “Y como le sacan eso al salmón muestra video😏”

Otra sí apoyó el procedimiento: “Súper bien generar colágeno y no rellenar 👍🏻quedaste súper Barbie 💋💋”.

¿Cómo funciona el esperma de salmón?

El “relleno de salmón para la cara” o facial de ADN de salmón es un tratamiento estético popular que utiliza polinucleótidos, específicamente aquellos extraídos del ADN del salmón, para rejuvenecer la piel. Este tratamiento busca estimular la producción de colágeno y elastina, mejorar la hidratación y la elasticidad de la piel.

¿Cómo funciona?

El tratamiento se basa en la idea de que el ADN de salmón es muy similar al ADN humano y puede ayudar a la reparación y regeneración celular. Los polinucleótidos se aplican a través de inyecciones, o en algunos casos, mediante productos tópicos o mascarillas.