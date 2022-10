Bárbara Bermudo habla de quienes le hicieron daño en Univisión

Más de uno se sorprendió cuando Bárbara Bermudo se fue de Primer Impacto en enero de 2017. Ella llevaba 14 años con Univisión. Desde entonces se dijo que su salida fue porque fue algo personal con uno de los ejecutivos de Univisión.

Después de casi seis años, Bermudo se sienta con Giselle Blondet, la presentadora de La Mesa Caliente de Telemundo, para hablar sobre el tema en su Podcast Lo que no se habla. “Pude sanar mi corazón de aquellas personas que me hicieron daño en Univision”.

Bárbara Bermudo habló de su salida de Univisión

Giselle Blondet y Jani Santaella, son las presentadoras del Podcast. Giselle tuvo de invitada a Bárbara Bermudo, quien en un poco más de una hora habló de lo que no contó sobre su salida de Univision.

Cuando empezaron hablar del tema, Bermudo dijo lo siguiente: “Mucha gente se pregunto por mi salida abrupta de Univisión, quizás lo cuente en un libro o lo hagamos en otro Podcast porque tengo que tener mucho cuidado pero no fue como la gente lo escucho. Tengo mi versión y esa parte la puse a sanar…”.

“Yo pude sanar mi corazón de aquellas personas que me hicieron daño dentro de Univision, que ya no están afortunadamente, pero me ayudaron a procesar las cosas de una manera diferente, me ayudaron a perdonar, a saber, que con el sufrimiento uno encuentra su propósito. Fue difícil pero después me di cuenta de que Dios tenía un propósito para mí, yo pude criar a mi bebé, Sofía? Sentí que Dios en un momento me dijo es tiempo de salir…Univision es mi casa, es la institución que pagó para verme crecer, invirtió en mí como profesional. Yo a Univision lo tengo en un pedestal porque fue mi primera casa profesional, rodeada de los mejores productores y ejecutivos, pero cuando los cambios vienen en las compañías, cambian la idiosincrasia, y yo ya no estaba a gusto“

“No fue fácil, yo me pelee con todo el mundo, en todos veía el causante. La gente me llamaba y yo bloqueaba a todo el mundo, fue una decisión inmadura de mi parte, pero tenía dolor? Sale en la prensa una historia que no es verdad de por qué yo salí, entonces cuando uno no se puede defender, yo preferí callar y entender que Dios tenía mejores cosas para mí y así fue”.

Bárbara Bermudo lo que NUNCA había dicho. La famosa periodista y presentadora Bárbara Bermudo reaparece y le confesó a su amiga Giselle Blondet todo lo que no se habla. Aclaró muchas cosas de su salida de la televisión, habló de lo que más se arrepiente y en medio de lagrimas revela algo muy personal que está viviendo. Una Bárbara Bermudo como nunca… 2022-10-26T10:00:09Z

“Me dio ataques de pánico, por supuesto que sí, no somos perfectos para saber que todo lo que vamos a hacer nos va a determinar? Terminó de una manera tan abrupta, sin yo poder decir lo que pasó, y al final yo quedé con esas ganas de hablar, pero si yo hablo es una explosión, al final Dios te va a mostrar no por qué, sino para qué? Duele y esto nos hace crecer, cuando uno tiene hijos uno tiene que moverse”. Abajo puede ver el Podcast completo donde Bárbara Bermudo también hablo de sus tres hijas y vida de empresaria. Hasta de lo que está haciendo hoy.