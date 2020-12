El fin de año finalmente está aquí. ¿Qué bancos están abiertos en Nochevieja 2020 y Año Nuevo 2021? Con tantos negocios, restaurantes y servicios federales cerrados durante las vacaciones es posible que usted se esté preguntando si su banco estará abierto en estas festividades en vísperas de Año Nuevo 2021.

Si bien muchos bancos permanecerán abiertos en Nochevieja 2020. El Día de Año Nuevo es un feriado federal, por lo que la mayoría de los bancos estarán cerrados durante el viernes, 1 de enero de 2021.

Algunos de los principales bancos que permanecerán cerrados en el Día de Año Nuevo 2021 incluyen a Bank of America, Chase, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC y TD Bank.

Sigue leyendo para obtener más información sobre los bancos que estarán abiertos en el Día de Nochevieja 2020 y cerrados en el Día de Año Nuevo 2021:

Bancos abiertos en el Día de Nochevieja 2020

De acuerdo con Go Banking Rates, los siguientes bancos estarán abiertos en el Día de Nochevieja 2020 en su horario regular de atención al público o en un horario especial:

Bank of America: Horario regular.

Bank of the West: Horario regular.

BBVA: Horario regular.

BB&T: 9:00 AM a 2:00 PM, Hora Local.

BMO Harris Bank: 8:00 AM a 5:00 PM, Hora Local.

Capital One: Horario regular.

Chase: 9:00 AM a 6:00 PM, Hora Local.

Citizens Bank: 8:30 a 5:00 PM, Hora Local.

Fifth Third Bank: 9:00 AM a 5:00 PM, Hora Local.

Huntington: 9:00 AM a 5:00 PM, Hora Local.

KeyBank: 9:00 AM a 1:00 PM, Hora Local.

People’s United Bank: 9:00 AM a 4:00 PM, Hora Local.

PNC Bank: 11:00 AM a 2:00 PM, Hora Local.

Regions: 9:00 AM a 2:00 PM, Hora Local.

Santander Bank: 9:00 AM a 3:00 PM, Hora Local.

SunTrust: Horario regular.

TD Bank: 8:00 AM a 6:00 PM, Hora Local.

UBank: 9:00 AM a 1:00 PM, Hora Local.

Union Bank: 9:00 AM a 5:00 PM, Hora Local.

U.S. Bank: 9:00 AM a 3:00 PM, Hora Local.

Wells Fargo: 9:00 AM a 3:00 PM, Hora Local.

Muchas sucursales de bancos pueden estar cerradas o con servicio de atención al cliente de manera limitada debido a la pandemia del COVID-19. Es importante llamar con anticipación para asegurarse de que su sucursal cercana esté abierta al público en general, de acuerdo con Go Banking Rates.

La pandemia del COVID-19 ha obligado a muchas sucursales de bancos a permanecer cerradas, por lo que han habilitado a las sucursales más importantes para permanecer abiertas en un horario habitual de atención al cliente.

Bancos cerrados en el Día de Año Nuevo 2021

Debido a que el 1 de enero de 2021 es considerado un feriado federal, la mayoría de los siguientes bancos permanecerán cerrados este viernes.

Sin embargo, muchas entidades financieras tienen opciones de banca en línea y puede acceder en cualquier momento que lo desee, incluso si su sucursal local está cerrada.

Bank of America: Cerrado.

Bank of the West: Cerrado.

BBVA USA: Cerrado.

BB&T: Cerrado.

BMO Harris Bank: Cerrado.

Capital One: Cerrado.

Chase Bank: Cerrado.

Citizens Bank: Cerrado.

Fifth Third Bank: Cerrado.

Huntington National Bank: Cerrado.

KeyBank: Cerrado.

People’s United Bank: Cerrado.

PNC Bank: Cerrado.

Regions Bank: Cerrado.

Santander Bank: Cerrado.

SunTrust Bank: Cerrado.

TD Bank: Cerrado.

United Bank: Cerrado.

Union Bank: Cerrado.

US Bank: Cerrado.

Veritex Community Bank: Cerrado.

Wells Fargo: Cerrado.

