¿Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner besándose?[FOTOS]

Dicen que una foto vale más que mil palabras y es que las redes sociales están que explotan tras la salida de unas fotos del cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio mejor conocido como Bad Bunny y la modelo americana Kendall Jenner, aparentemente besándose en la boca. Desde hace semanas se ha especulado del supuesto romance entre ‘El Conejo Malo’ y la hermana menor de Kim Kardashian. Las primeras imágenes de la supuesta pareja fueron captadas mientras pasaban tiempo juntos en exclusivo bar de ‘The Bird Streets Club’ en California. Y esta vez fueron captados a las afueras de un restaurante, mostrándose cariñitos.

Salieron a comer con sus amistades

De acuerdo con la página TMZ, Jenner abraza y besa al cantante después de una cena en un restaurante de sushi. La pareja salió con un grupo de amigos, incluyendo a la hermana de Kendall, la empresaria Kylie Jenner, al restaurante ‘Sushi Park’ en West Hollywood. Rumores del romance empezaron en febrero cuando se les vio a la pareja besándose en el bar ‘The Bird Streets Club’

Bad Bunny luciendo muy a su estilo, pantalones beige, una chaqueta negra con las palabras ‘Saint Sinner’ y una gorra azul del equipo de beisbol ‘Dodgers’. La modelo, por otra parte, solo mostraba su abrigo largo. Con una sonrisa, Kendall aparentemente besa la boca de BB aunque él está de espalda y no muestra su rostro.

En el mes de febrero se captó a la pareja en una doble cita con Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber.

Los novios de Kendall Jenner

De acuerdo con PageSix, Kendall Jenner mantuvo una relación amorosa con el atleta Devin Booker jugador profesional de basquetbol. Jenner también tuvo romances con el cantante Harry Styles, Nick Jonas, Jordan Clarkson, A$AP Rocky, Blake Griffin, Ben Simmons, y el hermano de Bella Hadid, Anwar Hadid. Por su parte, ha tenido una vida amorosa muy privada, solo se conocen de dos mujeres que han sido novias del reggaetonero. La primera fue novia del cantante antes que fuese famoso, Carliz de la Cruz, y la segunda fue Gabriela Berlingeri.

Los fans están molestos con la nueva pareja

Después que las imágenes salieron a la luz sobre la supuesta relación entre Bad Bunny y Jenner los fanáticos del cantante no están contentos.

“Damn bad bunny really dating Kendall Jenner. It looks like we about to lose him” [Maldito conejito malo realmente saliendo con Kendall Jenner. Parece que estamos a punto de perderlo] comentó un seguidor en Twitter.

“kendall jenner and bad bunny kissing/dating was definitely not in my 2023 bingo-. #kendalljenner #badbunny” [kendall jenner y bad bunny besarse/salir definitivamente no estaba en mi bingo 2023. #kendalljenner #badbunny] cuenta otra persona en las redes sociales.

Y es que ellos no son una pareja que los fanáticos quieren ver juntos, pero solo el tiempo lo dirá. Bad Bunny, Kendall Jenner o su mamá Kris Jenner aún no han confirmado el romance. ¿Qué tal te gusta a Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner como novios? Déjanos saber en los comentarios.