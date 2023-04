Bad Bunny enfrentará a Damian Priest en WWE Backlash

Durante semanas se había confirmado que el cantante Bad Bunny estaba programado para presentar WWE Backlash cuando llegara a su Puerto Rico natal el 6 de mayo. Pero luego de lo que pasó en “Raw” este lunes, el propio artista declaró que ya no será el presentador. En cambio, buscará pelear después de desafiar a Damian Priest, un hombre que nació en Nueva York, pero se crió en Puerto Rico, a una pelea callejera.

La noche del 24 de abril de “Raw” presentó a Damian Priest luchando contra Rey Mysterio en el evento principal. Justo cuando parecía que Mysterio se acercaba a una victoria, Priest recurrió a arrojar una silla a la cabeza de él, lo que resultó en una descalificación. Priest procedió a atacar a Mysterio, pero antes de que pudiera causar más daño, fue interrumpido. Bad Bunny, cuya llegada había sido objeto de burlas durante todo el espectáculo, finalmente llegó y se dirigió al ring.

El ganadir de un premio Grammy no había sido visto en WWE desde The Judgment Day, liderado esa noche por Priest, lo puso a través de una mesa en el “Raw” después de WrestleMania. Esto no solo fue en respuesta a que Bad Bunny golpeó a Dominik Mysterio momentos antes, sino porque también podría decirse que le costó a Dom su combate de WrestleMania contra su padre Rey cuando le impidió usar una cadena de acero como arma.

Play

Bad Bunny to FIGHT Damian Priest at Backlash | WWE Raw Highlights 4/24/23 | WWE on USA Bad Bunny is going to Puerto Rico to FIGHT. WWE Raw Highlights 4/24/23. Watch WWE Raw Monday nights at 8/7c on USA Network. WWE now streaming on Peacock. ►► SUBSCRIBE: usanet.tv/WWEonUSA-Sub ►► WATCH FULL MATCHES NOW: usa.app.link/StreamWWE ►► GET THE LATEST WWE NEWS: usanet.tv/GetMoreWWE ►► STREAM NOW ON PEACOCK: pck.tv/3s4aWyr ►► VISIT USA’S OFFICIAL SITE: usanet.tv/USA_Website… 2023-04-25T03:08:59Z

Bad Bunny no permitió que las acciones desde hace tres semanas le impidieran atacar este lunes con un palo de kendo y procedió a atacar hasta que Priest se fue corriendo. Mientras su ex amigo se abría paso entre la multitud y subía la rampa, Bad Bunny agarró el micrófono para enviar un mensaje simple: “Oye, Damian, no sé si lo sabes, pero ya no voy a presentar Backlash…Ahora, me voy a Puerto Rico a patearte el trasero. El 6 de mayo, Backlash, en mi casa Puerto Rico. Damian Priest. Bad Bunny. In a Street Fight. Cabrón. A ver si es verdad que eres hombre”.