Operan a exfinalista de “American Idol” tras cáncer cerebral: Avalon Young

La exfinalista de “American Idol”, Avalon Young, anunció que le diagnosticaron cáncer cerebral a fines de 2020. La artista anunció en mayo de 2021 que tenía que someterse a una segunda cirugía cerebral.

Según TMZ, a Young se le diagnosticó cáncer cerebral después de tener múltiples problemas médicos en noviembre de 2020.

Después de visitar el hospital debido a esos problemas, se le descubrió un tumor grande en el cerebro a Young y se sometió a una cirugía de 16 horas en febrero de 2021 para extirpar el tumor, y esta vez tuvo lugar su segunda operación.

Young fue finalista en la temporada 15 de “American Idol”.

La segunda cirugía de Young duró ocho horas

Según People, la segunda cirugía de Young duró ocho horas y fue la segunda, de tres posibles cirugías.

“La masa del tumor era muy, muy grande en ese momento y fue muy importante para ellos salir”, compartió con People antes de la segunda cirugía. “Entonces, con esta segunda cirugía, quieren sacar tanto como puedan para que cuando continúen con la radiación y la quimioterapia, tengan más posibilidades de matar por completo todo el cáncer que está allí”.

La joven también dijo que está tratando de mantener una actitud positiva, aunque a veces es difícil.

“Siento que en general estoy enojada con la idea del cáncer en general”, le dijo a People. “Es difícil acostumbrarse al hecho de que, a los 26 años, estoy lidiando con eso, pero voy a luchar contra eso. Vamos a superarlo y eso será todo”.

Young lanzó un GoFundMe para pagar la cirugía

Young lanzó una campaña de financiación colectiva de GoFundMe para ayudar a pagar sus gastos médicos derivados de su diagnóstico y cirugía.

La campaña tiene una meta original de $250,000 y ha recaudado alrededor de $87,000 al momento de escribir este artículo. La actualización más reciente se publicó el 29 de mayo de 2021 y le dijo a los donantes que Young fue dada de alta del hospital después de una cirugía cerebral de 8 horas “que extirpó más del tumor canceroso en dos secciones de su lóbulo temporal frontal izquierdo”.

La familia asistirá a la cita posterior a la operación el 9 de junio, cuando conocerán los próximos pasos en el tratamiento del cáncer, según la actualización.

Incluso con todo lo que sucedía en su vida, Young se tomó el tiempo para lanzar nueva música. Young lanzó su EP, “Lush”, el 1 de junio de 2021.

Young anunció por primera vez su diagnóstico en Instagram y luego se sometió a su primera cirugía, que duró 16 horas.

“Realmente he tenido problemas para encontrar la forma correcta de compartir esta información con la gente, pero sé que es hora de que hable al respecto”, escribió en febrero. “En noviembre de 2020 comencé a tener convulsiones parciales simples. Los médicos me dijeron que era mi ansiedad y me dieron medicamentos, los médicos homeopáticos me dijeron que tenía un problema con la serotonina y me dieron kilos de vitaminas”.

La joven artista agregó que se hizo análisis de sangre y se realizaron pruebas, pero no hubo signos de ningún problema, hasta que se sometió a una resonancia magnética.

“Más o menos una semana después, el médico me llamó para informarme que tenía un tumor de legión en masa, en el lóbulo frontal izquierdo”, compartió la joven. “Dijeron que el tamaño era tan grande como un melocotón y que necesitaría atención inmediata”.

