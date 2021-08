ASÍ SE BAILA: ¿Cuál participante decidió no vacunarse contra el COVID-19?

La cadena de televisión hispana Telemundo está apostando al contenido de Reality Shows en el tercer trimestre del 2021. No en vano, luego del final de la quinta temporada del programa de competencias Exatlon Estados Unidos, empezó con mucho éxito “La Casa de los Famosos”, y el próximo 12 de septiembre arranca “Así se Baila”, una particular competencia de baile para el disfrute de la familia en donde, con el fin de ser coronados campeones de la competencia, 10 parejas de celebridades pondrán a prueba no solo sus destrezas en el baile sino también sus relaciones personales, en cada episodio de dos horas. Semana tras semana, un jurado compuesto por importantes celebridades determinará, junto al voto de la audiencia, qué pareja avanzará en la competencia hasta que solo quede una que se coronará como ganadora.

Lo más interesante de esta competencia es que junto a las celebridades en la pista de baile, estarán acompañándolos personas muy especiales que pueden ser: sus parejas, hermanos, mejores amigos y hasta dúos de padres e hijos. Con una diversa gama de géneros de la música latina, acompañada de espectaculares coreografías, cada pareja subirá al escenario cada domingo para encarar un desafío de baile como ningún otro, con el fin de permanecer en la competencia y entrar a la próxima ronda.

Un jurado con sonada trayectoria

El respetado jurado de “Así se Baila” está compuesto por figuras con un importante camino en el mundo del entretenimiento: La actriz y presentadora Adamary López, el actor Cristian De La Fuente y la actriz de Telemundo y tantas otras producciones, Mariana Seoane.

Bailando en tarima estarán, parejas conformadas por conocidos rostros de la audiencia, entre ellos, las parejas que conocemos hasta ahora son:

Elyfer Torres y Polo Monárrez , Jennifer Peña y Obie Bermúdez, Kimberly Jiménez y Yasmany Rodríguez, Adrian di Monte y Sandra Itzel. Estas parejas se unen a las previamente anunciadas que incluyen a: Laura Flores y Gabriel Porras , Lorenzo Méndez y Jessica Díaz, Gregorio Pernía y Luna Pernía, David Chocarro y Carolina Laursen, y Samadhi Zendejas y Adriano Zendejas.

¿Cuál participante decidió no vacunarse contra el COVID-19?

Pero no todo ha sido color de rosa en la preparación de “Así se Baila”, pues hay un participante que habría decidido no vacunarse contra el COVID-19, algo que, de acuerdo a expertos, ayuda a frenar el contagio, propagación y posible hospitalización y muerte a causa del contagioso virus.

Una nota publicada por el diario La Opinión, indica que a pesar de las estrictas políticas de seguridad con respecto al COVID-19, la vacunación no está dentro de los requisitos obligatorios y es por eso que el reconocido actor Gregorio Pernía, decidió no vacunarse y aun así estaría participando en el programa de televisión, lo que ha llevado a extremar cuidados dentro de la producción.

De acuerdo a los alegatos del propio Pernía en meses anteriores, la vacunación “sería como acortarte la vida”, y también indicó, sin ningún sustento, que dicha herramienta sería un instrumento de los Illuminati y el millonario Bill Gates “para ejercer control sobre la población.

Qué peligro un bruto con seguidores.

pic.twitter.com/GNeDF9mZ7N — dona_pilyJanssen (@Dona_Pily2) August 20, 2021

Sobre la situación con Pernía, y tomando en cuenta la seguridad y prevención de COVID-19, Telemundo compartió el siguiente comunicado al diario La Opinión: “La salud y el bienestar de nuestro talento, equipos de producción y empleados siempre ha sido y seguirá siendo nuestra prioridad principal. ‘Así Se Baila’ sigue los mismos estrictos protocolos de seguridad que todas nuestras producciones han seguido y seguirán exigiendo de acuerdo a los lineamientos de la compañía y de la CDC. Es política de la compañía no hacer comentarios sobre temas personales relacionados a nuestro talento o empleados“.

Para más información sobre el COVID-19, y los diferentes protocolos de tratamientos y vacunación, te invitamos a que visites el sitio web oficial de la CDC (Centro para el Control de Enfermedades) en español.