Encuentran sin vida al actor brasileño Jeffrey Machado dentro de un baúl- VIDEO

El mundo del entretenimiento de Rio de Janeiro está consternado tras la triste noticia del brutal asesinato del actor brasileño Jeffrey Machado de 44 años de edad. “Con gran pesar les informamos que Jeff fue encontrado muerto el 5/22/2023”, anuncia la cuenta de Instagram de Jeffrey Machado. “Jefferson fue asesinado fríamente y brutalmente por personas envidiosas, malvadas y, por supuesto, sin escrúpulos”.

Cintia Hilsendeger, la amiga de Jeff y su familia, es quien escribió el mensaje en las redes del fallecido actor, ya que ella le llevaba las redes sociales de Jeff. “Muchas gracias a todos los que ayudaron con cada pequeño detalle”, agregó Cintia. “Por favor, buenos pensamientos son lo que Jeff necesita en este momento”.

Jeffrey habría sido engañado para actuar en una novela antes de ser asesinado.

Jeffrey Machado soñaba con actuar en novela de TV Globo



La madre del actor contó en entrevista con Leo Dias, del medio Metrópoles, que su hijo “estaba bien, hacía cursos y trabajaba como actor en RecordTV, pero tenía el sueño de hacer una telenovela en (TV) Globo. Él [Jeff] creyó en estos falsos amigos que lo hicieron creer que lo iba a lograr, incluso tomando dinero [de Jeff], lo engañaron, lo engañaron totalmente. Él se murió pensando que se iba a incorporar a (TV) Globo”.

En marzo de 2022, Jeff había actuado en la serie Reis, de Record TV, donde interpreto a un soldado filisteo. La serie fue todo un éxito en Brasil.

Jefferson Machado desapareció en enero



La madre del actor habló por última vez con su hijo el 29 de enero. Jeff le dijo que se iba a Sao Paulo para una entrevista de trabajo y que se iba a quedar en la casa de un amigo. Pero ella se preocupo mucho cuando Jeff la dejo de llamar. Solo recibía mensajes de texto a través de WhatsApp, algo que él no había hecho antes. Además sus mensajes errores gramaticales, lo cual era muy inusual ya que Jeff no escribía mal.

En una ocasión, Jeff le dijo a su mamá que no podía hacer video llamadas porque el celular se le había caído en el baño.

Pero ella se preocupo mucho más en febrero cuando la contraseña del celular de su hijo para localizarlo había cambiado.

El 9 de febrero fue oficialmente reportado como desaparecido.

El cadáver de Jeffrey Machado fue encontrado dentro de un baúl

Oficiales de Rio de Janeiro compartieron el video donde se ve el momento que encuentran el cuerpo sin vida de Jeffrey Machado.

En el video se ve como dos hombres usando un martillo, picos y una pala para abrir el piso de concreto. Luego sacan la tierra de una letrina y después de excavar un agujero de seis pies, encontraron el cadáver.

En la profundidad de la tierra encontraron un baúl de madera. Al abrirlo encontraron el cuerpo de Jeffrey. El actor tenía las manos atadas y un alambre de metal alrededor del cuello, reveló el abogado de la familia, Jairo Malgahães, según el medio brasileño G1.

Malgahães dijo que el cuerpo de Jeffrey estaba en estado de descomposición y que tenía rastros de un líquido que se derramó sobre él para minimizar el mal olor.

Una autopsia realizada el jueves no pudo revelar la causa de la muerte del actor debido a la avanzada composición de su cuerpo.

Debido a que el médico forense no pudo proporcionar una causa de muerte y por las medidas de seguridad de la aerolínea, su cuerpo no podrá ser trasladado en avión a su estado natal de Santa Catarina. Por lo que su cuerpo será llevado allí en carro.

El cuerpo fue identificado por medio de análisis digitales y, en estos momentos, la policía se encuentra investigando quién fue el autor del crimen y cuál fue su motivación.

El cuerpo fue encontrado en una casa en Campo Grande, al oeste de Rio de Janeiro

El dueño de la casa, donde encontraron el baúl con el cuerpo sin vida del actor, le dijo a la policía que le alquilo la casa a una persona, a quien la policía busca para interrogar.

El noticiero R7 reportó que parece que Jeffrey conocía a la persona que estaba alquilando el lugar y que fue visto visitando la casa.