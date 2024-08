Artem Chigvintsev es arrestado por agresión doméstica

El veterano profesional de “Dancing With the Stars” Artem Chigvintsev fue arrestado en el condado de Napa, California, el 29 de agosto, según un registro de arresto obtenido por Heavy. La hora del arresto que figura en el registro de arresto es las 9:59 a.m. hora local. Fue arrestado menos de una hora después, según el registro.

Según TMZ, Artem Chigvintsev, de 42 años, enfrenta un cargo de violencia doméstica y se encuentra detenido bajo fianza de $25,000. El cargo específico figura en el registro de arresto como “273.5 (a) PC”, que es un código penal que “hace ilegal herir a un cónyuge, conviviente o compañero padre en un acto de violencia doméstica”, según Kraut Law Group.

Un representante de la oficina del sheriff del condado de Napa le dijo a TMZ que las autoridades respondieron a una llamada de violencia doméstica el jueves por la mañana. La víctima en el caso, que no ha sido identificada, sufrió lesiones, dijo el representante al medio.

Heavy se ha puesto en contacto con un representante de Artem Chigvintsev y con la oficina del sheriff del condado de Napa para solicitar comentarios.

Artem Chigvintsev está casado con Nikki García. Los dos se casaron en agosto de 2022. Se desconoce si el arresto de Chigvintsev tiene algo que ver con su esposa. Según sus historias de Instagram, García estaba en Napa con su esposo para este viaje en particular. Ella compartió que tenía programado un tratamiento facial el 29 de agosto en Nude Medical Aesthetics.

La nueva temporada de “Dancing With the Stars” está programada para estrenarse el 17 de septiembre. Según Variety, Chigvintsev no forma parte del elenco.

Los fanáticos reaccionaron al arresto de Artem Chigvintsev en Reddit

Poco después de que TMZ informara sobre la noticia del arresto de Chigvintsev, alguien tomó una captura de pantalla de la historia y la publicó en Reddit. Decenas de fanáticos reaccionaron en el hilo.

“No me esperaba nada de esto, fue tan impactante que hiciera esto. Anoche vi su publicación con Nikki de la foto de su boda, así que ver esta noticia hoy me parece una locura. Esto demuestra que nunca se sabe lo que pasa a puerta cerrada”, escribió una persona.

“Es un cargo doméstico, por lo que la víctima tiene que ser un familiar directo. Espero que todas las partes estén bien y a salvo”, decía otro comentario.

“Esto es tan impactante y desgarrador. Era uno de mis profesionales favoritos”, dijo otra persona.

“Nunca en un millón de años hubiera esperado esto. Espero que Nikki y Matteo estén bien”, agregó un cuarto usuario de Reddit.

Artem Chigvintsev y Nikki García celebraron recientemente su aniversario de bodas

Artem Chigvintsev y Nikki García se conocieron en la temporada 25 de “Dancing With the Stars”. Los dos no comenzaron a salir en enero de 2019, dos años después, según Us Weekly.

El 26 de agosto, García publicó un homenaje a su esposo en su segundo aniversario de bodas. En el pie de foto, citó la canción “Can’t Help Falling in Love”, popularizada por Elvis Presley. Luego compartió un mensaje personal para su esposo.

“Esta canción es nuestra historia de amor. Nunca olvidaré dónde estaba cuando le pregunté a Jesús sobre Artem. Tuve una conversación con Él y Dios. Cómo mis sentimientos se sintieron demasiado pronto. Todo se sintió demasiado rápido. Y luego sonó esta canción. Y fue entonces cuando supe que me estaba enamorando de él y que todo estaba destinado a ser. Feliz aniversario @theartemc Te amo”, escribió.

Artem Chigvintsev también publicó un homenaje a García.

“Feliz aniversario mi amor, no puedo ver mi vida sin ti. Eres mi todo”, escribió.

