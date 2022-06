Arrestan a hombre que irrumpió en mansión de Ariana Grande en California

La superestrella de la música y mentora de “The Voice”, Ariana Grande, tuvo una experiencia aterradora en su cumpleaños número 29.

De acuerdo con TMZ, un hombre fue arrestado durante el 26 de junio después de irrumpir en la casa de la cantante en Montecito.

El hombre, que, según TMZ, se llama Aharon Brown, fue arrestado previamente en septiembre en la casa de Grande en Los Ángeles cuando apareció con un cuchillo de caza. El medio informó que el hombre estaba gritando “¡Te mataré a ti y a ella!” antes de ser arrestado.

Grande no estaba en casa en ese momento

TMZ también informó que un juez emitió una orden de restricción en septiembre de 2021, que prohibía a Brown acercarse a Grande.

De acuerdo con Page Six, Grande acudió al juez para pedir esa orden de restricción.

“Temo por mi seguridad y por la seguridad de mi familia”, le dijo Grande a un juez en septiembre. “Me temo que, en ausencia de una orden de restricción, el Sr. Brown continuará viniendo a mi casa e intentará hacerme daño físico o asesinarme a mí o a miembros de mi familia”.

Según TMZ, Grande no estaba presente cuando el acosador irrumpió en su casa.

El medio informó que Brown ha sido acusado de “acoso, robo, daño a las líneas eléctricas, violación de una orden judicial y obstrucción”. Él se ha declarado inocente, pero actualmente se encuentra bajo custodia policial.

Grande no regresará a ‘The Voice’

Grande se unió a “The Voice” antes de la temporada 21 del show, pero no regresará para la temporada 22. En cambio, el asiento que ocupó la cantante lo ocupará Camila Cabello, quien se unirá a “The Voice” para la próxima temporada”.

Dicho esto, todavía es posible que Grande regrese a la silla de mentora en un futuro. Nick Jonas, Gwen Stefani y Kelly Clarkson se han tomado un tiempo del programa, aunque Jonas y Stefani han regresado.

Después de su tiempo en el show, Grande escribió una nota conmovedora para sus concursantes. Ella no tuvo a ningún artista que llegara a la final.

Después de que todos sus concursantes fueron eliminados, Grande recurrió a Twitter para compartir sus pensamientos.

“¡Es el final de temporada para el equipo de Ariana!”, escribió. “ESTOY LLENA de orgullo por él y Sasha, y todos los de Equipo de Ariana. Haber conocido y trabajado con artistas tan brillantes es el mayor regalo y honor de todo esto. No puedo creer que no hubo un momento en que no los conocí a todos”.

Ella agregó: “Realmente es solo el comienzo para todos estos humanos brillantes. Estaré aquí siempre. Gracias por enriquecer mi vida de maneras que ni siquiera puedo intentar articular. Tu presencia y toda esta experiencia me ha traído mucha alegría y satisfacción creativa y personalmente”.

La cantante continuó diciendo que la noche fue una celebración del arduo trabajo y la brillantez de sus artistas.

“Ningún momento de esto ha sido fácil mental, física o vocalmente para ninguno de ustedes, aquí hay un nuevo capítulo magnífico para todos ustedes. Gracias por cambiar mi vida para mejor. #TeamAriana4LifeandWhateverComesAfter”, escribió Grande en un tuit.

La superestrella también agradeció a todas las personas que apoyaron a su equipo durante todo el proceso, al que calificó de “loco, hermoso e increíblemente desafiante”.

Después de la batalla de Instant Save, donde compitieron sus artistas, Sasha Allen tuiteó sobre su tiempo en el show y también dijo que estaba feliz de que Jershika Maple, quien era concursante del Team Legend en Instant Save, se llevara la victoria.

“Nunca esperé llegar tan lejos”, tuiteó Allen. “¡Qué regalo absoluto, soy el ser humano más afortunado de la tierra!”.

“The Voice” regresará a NBC en el otoño de 2022. La temporada contará con los mentores Blake Shelton, Gwen Stefani, Camila Cabello y John Legend.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.