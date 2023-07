Ariana Grande y su esposo Dalton Gomez se divorcian

Después de meses de rumores sobre problemas en su matrimonio, la superestrella del pop y exentrenadora de “The Voice” Ariana Grande, de 30 años de eda, está separada y en camino al divorcio, según nuevos informes. TMZ dio la noticia por primera vez el 17 de julio de 2023 y Page Six dijo que había confirmado la noticia minutos después.

La cantante ha vivido separada de su esposo, Dalton Gomez, de 27 años, desde enero mientras filmaba la versión cinematográfica de “Wicked” en Londres. Y aunque Gómez visitó en un “último intento de salvar su matrimonio”, una de las fuentes de Page Six dijo que “no funcionó”.

La fuente le dijo a Page Six: “Llegaron a la decisión juntos. Tenían problemas antes de enero, pero quieren seguir siendo los mejores amigos”.

La fuente le dijo a Page Six: “Llegaron a la decisión juntos. Tenían problemas antes de enero, pero quieren seguir siendo los mejores amigos”.

Después de que se supo la noticia de la separación de Grande y Gómez, People también lo confirmó con una fuente que le dijo a la revista que la pareja se separó a principios de este año y “han estado trabajando en silencio y con amor en su amistad”.

Los rumores aumentaron después de que Ariana Grande asistiera al partido de Wimbledon sin anillo de bodas

Grande y Gomez, un agente de bienes raíces de lujo, comenzaron a salir en enero de 2020, justo antes de que estallara la pandemia de COVID, según People, y se pusieron en cuarentena juntos en Los Ángeles, conociéndose muy rápidamente. En diciembre anunciaron que estaban comprometidos y en mayo de 2021 se casaron en una “ceremonia íntima” en su casa en Montecito, California.

Poco después de su boda, Grande comenzó a filmar “The Voice” como entrenadora de la temporada 21 del programa de NBC, que comenzó a transmitirse en septiembre de 2021, junto a los entrenadores John Legend, Blake Shelton y Kelly Clarkson, quien estaba pasando por su propio divorcio en ese momento. .

Los rumores de problemas en el matrimonio de Grande comenzaron a surgir a principios de 2023, cuando ella se mudó a Inglaterra para filmar “Wicked” y Gómez permaneció en Los Ángeles.

El 16 de julio, los fanáticos con ojos de águila notaron que Grande no estaba usando su anillo de bodas mientras asistía a un partido de tenis de Wimbledon con el coprotagonista de “Wicked”, Jonathan Bailey. The Daily Mail publicó fotos de los dos luciendo muy cómodos en el partido, con Grande tocándose la cara mientras se inclinaba para decirle algo. También era amiga del actor Andrew Garfield, quien se sentaba a su otro lado.

Cuando comenzaron a surgir informes en la mañana del 17 de julio sobre su inminente divorcio, Grande publicó una serie de fotos y videos en Instagram de su día en Wimbledon sin pie de foto.

Dalton Gomez mandó hacer un anillo de compromiso personalizado para Ariana Grande

En una publicación de Instagram eliminada desde entonces, Grande compartió su anillo de compromiso personalizado con sus seguidores masivos en las redes sociales; la cantante tiene 377 millones de seguidores siguiéndola solo en Instagram.

Gómez trabajó con el diseñador de joyas Jack Solow para crear el anillo personalizado, según E! News, que incluía un diamante de forma ovalada junto a una perla. Solow dijo que “tomó algún tiempo encontrar ese diamante único y muy especial”, por lo que comenzaron a trabajar en el diseño unas seis semanas antes de la propuesta. Solow le dijo a E! News que Gomez y él se encontraron varias veces a través de FaceTime y Zoom.

“Fue muy, muy específico sobre lo que quería”, dijo Solow. “Tenía sentimientos muy fuertes sobre cómo quería que se viera esto, una forma contemporánea. Fue su idea hacer el diamante en ángulo y me dijo que teníamos que incorporar una perla en la pieza terminada porque es muy especial desde el punto de vista sentimental, el elemento de una perla es muy, muy especial desde el punto de vista sentimental para Ariana. Quería incluir eso en el ring”.

Más tarde, los fanáticos descubrieron un tweet de 2014 de Grande en el que compartió que su abuela hizo que le hicieran un anillo usando “la perla del alfiler de corbata del abuelo” porque él le dijo en un sueño “me protegería”. Los fanáticos sospecharon que la perla de ese anillo podría haber sido utilizada en el anillo de compromiso de Gomez.

En agosto de 2022, Grande compartió un tutorial de maquillaje de TikTok durante el cual los fanáticos notaron que no estaba usando su anillo de bodas. Pero ella cerró los rumores de una ruptura al escribir: “Simplemente no estoy usando mi anillo de bodas, lo están limpiando. No me voy a divorciar antes de que empieces, no lo hagas.

Según People, Grande comenzó a salir con Gomez después de romper su compromiso con el cómico de “Saturday Night Live”, Pete Davidson, en 2018.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Alerta la OMS alto número de gatos infectados con gripe aviar