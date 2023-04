El impactante cambio físico de Ariana Grande ¿Qué dijo la cantante?

La bellísima cantante estadounidense Ariana Grande de 29 años, hizo recientemente una publicación de un video la red social de TikTok, en donde deja ver el malestar que siente por las críticas que muchos de sus seguidores le están haciendo por el cambio en su aspecto físico.

La cantante, compositora, y empresaria, ha dicho “basta” a los juzgamientos por la apariencia de una persona, sin tener en cuenta de que situación están atravesando y del porque muchas veces pasan o se deciden cambios de vida.

En su red social, en donde cuenta con más de 31 millones de seguidores, Ariana hace una publicación de tres minutos en el que se muestra totalmente al natural, sin una gota de maquillaje, la actriz invitó a sus seguidores a reflexionar sobre lo dañino que puede llegar a ser el “Body Shaming” (burla por el aspecto físico de una persona).

Ariana Grande aborda los continuos comentarios de hechos sobre ella a través de las redes sociales en un nuevo TikTok. —“El cuerpo con el que ustedes me comparan y consideran que estaba saludable, no lo estaba. Estaba en un punto muy bajo de mi vida y hoy estoy saludable con mi… pic.twitter.com/AAiFCS0beK — Indie 505 (@Indie5051) April 11, 2023

El mensaje, citado por El País, inicia así:

“No hago esto a menudo. No soy buena en esto y no me gusta, pero solo quería abordar las preocupaciones que tienen sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona a la que le ponen tanta atención sobre su cuerpo. No estoy usando pestañas ni delineador en este momento, esta es mi cara, estos son mis ojos, así que no os asuste eso ahora, por favor. Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y guapa. Personalmente, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos sana de mi cuerpo. Confieso que hubo una época, no muy lejana, en la que abusaba del uso de medicamentos y eso afectó mi salud; “Tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol con ellos y comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida y muchos consideran que es el momento en el que estaba más sana. Pero no, eso no era sano”.

“Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable o no saludable, grande o pequeño, esto o aquello, sexy o no sexy. Simplemente no deberíamos decirlo”, expresó.

La artista, también dijo que no tendría por qué ofrecer explicaciones sobre su físico, ni mucho menos del porque luce de esta manera, pero decidió hablar de su extrema delgadez, y a que se debe.

Ariana, dijo que se debe a que padece de hipoglucemia, una baja en los niveles de azúcar en el cuerpo, y que por eso ha tenido que lidiar desde niña con todos los síntomas de la enfermedad. Según El Tiempo, dijo “tengo hipoglucemia, así que a veces me pongo ansiosa. Sí, me olvido de comer. Cuando era niña, me convertía en el demonio de Tasmania”.

"Nunca sabes por lo que está pasando la otra persona. Probablemente esa persona está trabajando en ello. Sean amables unos con otros, y con ustedes mismos también" Ariana vía Tik Tok traducido: pic.twitter.com/pjCRxZ9ngZ — Ariana Grande Argentina | Fan Account (@AGrande_ARG) April 11, 2023

La artista finalizó su comunicado diciendo a la gente: “Nunca sabes por lo que está pasando alguien. Aunque tu comentario intente ser con cariño y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona pueda estar trabajando en ello. Nunca se sabe, así que sed amables con los demás y con vosotros mismos”.

“Son preciosos, sin importar lo que pase, sin importar que cara tengáis estos días, vuestro peso o qué tipo de maquillaje uséis, o los procedimientos estéticos por los que hayáis pasado o no”.

Ariana Grande informa a través de TikTok que el cuerpo al que la gente quiere que vuelva era el más enfermo posible: "Tomaba antidepresivos, bebía y comía mal". pic.twitter.com/arlkpPfc8l — Ariana Grande Spain | Fan Page (@AGrandeSP) April 11, 2023

