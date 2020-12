Hospitalizan a Arcángel y asegura que no quiere morir todavía: ¿Qué tiene el cantante?

Bastante preocupados están los fans, familiares y amigos del cantante Arcangel debido a complicaciones en su estado de salud, que hicieron que el cantante fuera hospitalizado en las últimas horas.

La noticia fue revelada por el sitio web del programa de televisión Suelta la sopa, donde se aseguró que el músico de 34 años fue internado de emergencia.

El intérprete neoyorquino, de origen dominicano, también informó a sus fans de lo sucedido, y tras compartir una fotografía en su Instagram en la que se apreciaba el momento en que era sometido a unos examenes tomográficos, mencionó que tiene varias condiciones de salud, a nivel cardiaco y cerebral, que lo están afectando.

El reaggetonero, quien sufrió un preinfarto en septiembre del 2019, que lo mantuvo hospitalizado por varios días, habló de la muerte en su publicación y aseguró que aunque se encuentra tranquilo, espera que su situación mejore pronto.

“Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro 💔🧠 pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida,LA MUERTE!! Pero tampoco me quisiera marchar tan joven”, comentó el hijo de Carmen Rosas, una de las integrantes de la famosa agrupación merenguera Las chicas del Can.

En su mensaje compartido en redes, Arcángel dijo también que no quisiera partir de este mundo sin ver crecer a sus hijos.

“Sueño con ver a una niña festejando sus 15 años, graduándose de la universidad, y si es posible, caminado por un altar! Bien decía mi madre: ‘hijo fuiste y padre serás!'”, mencionó el intérprete. “Deseo ver mis hijos cumpliendo sus metas,quiero que mis hermanos y amigos logren todo lo que se propusieron y yo estar presente!”.

Asimismo, en su mensaje, el artista hizo mención a su reconocida madre y a sus amigos.

“Quiero darle más honor todavía a mi MADRE y al BARRIO que me vio crecer! He sido buen hijo, padre, hermano y muy buen amigo para los que podrían contarlo y por tal razón me siento tranquilo!”, comentó el cantante desde el hospital, agradeciendo de paso a sus fieles seguidores que se cuentan en Instagram en más de 13 millones.

“Agradecido INFINITAMENTE con todas sus bendiciones y gracias por tenerme en ORACIÓN! (HONOR,LEALTAD Y RESPETO) HASTA QUE SE SEQUE EL MAR Y LLUEVA PARA ARRIBA! GRACIAS A DIOS POR FANÁTICOS COMO LOS QUE TENGO. LES PROMETO SEGUIR LUCHANDO”, mencionó Arcángel.

Santiago Matías, amigo del artista, también confirmó la noticia de la hospitalización a través de su cuenta de Instagram, y le deseó prota recuperación.

“Mejorate bro @arcangel que Dios te cubra con su manto. Orando por ti @arcangel. Te amo”, dijo el joven.

