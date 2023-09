¿Aracely Arámbula envía indirecta a Myrka Dellanos?

Luego de toda la polémica que se generó tras la defensa de la presentadora del programa “La Mesa Caliente” de Telemundo, Myrka Dellanos, quien metió las manos al fuego por su ex pareja sentimental, el cantante Luis Miguel con quien mantuvo una relación sentimental, cuando Aracely Arámbula acusó al cantante de no cumplir con la pensión alimentaria de sus hijos, ahora, parece ser que Arámbula no le gustó mucho, y envió una sutil indirecta a la presentodora,

Pues la actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula, quien mantuvo una relación de casi cuatro años con Luis Miguel, y es la madre de dos hijos en común, ha acusado al “El Sol de México” de no pagar la manutención de los niños.

A raíz de esto, Myrka Dellanos, aseguró en su programa en vivo que esto era totalmente falso, y que el artista estaba al día con lo pagos.

“Recordemos que esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos, y si su padre no hubiese pagado esa manutención él hubiese sido arrestado al llegar a este país, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos. Luis Miguel ama a sus hijos, él quiere ver a sus hijos. Siempre ha anhelado tener una familia y compartir con ellos”, dijo Dellanos.

Ante estas declaraciones, Aracely Arámbula, aunque no ha hablado con los medios de comunicación sobre el tema, la protagonista de “La patrona” y “La doña” si recurrió a sus redes sociales, para mandar un mensaje, que muchos internautas, interpretaron que sería dedicado a Dellanos.

Por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, en donde posee más de seis millones de seguidores, Aracely apareció cantando el nuevo éxito musical musical de Maluma y Carín León llamado “Según Quién”, cuya letra dice: “‘Dile al que te está informando que te está malinformando, que te informe bien'”.

Aunque la actriz no dio nombres propios, muchos aseguraron que la dedicatoria iba para Myrka.

“Myrka hay te hablan, por andar de bocona metiche lamé 🥚 😂😂”, escribió una usuaria.

Otra persona comentó: “Hay le hablan a Myrka que se informe bien antes de ser abogada. ⚖️⚖️”

“Para la metida de la Mirka 😂😂😂 no se deje mi nińa hermosa solo usted sabe lo que pasa en su casa”, dijo alguien más.

Finalmente, cabe añadir que Aracely Arámbula se reunió durante este fin de semana con en México con dos ejecutivos de Telemundo para hablar de “proyectos”, informó People.

LEER MÁS: Feminicidio de Ali Jasel Suárez conmociona a México