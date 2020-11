Día de los Veteranos 2020: gratis el menú especial de Applebee’s

¡Feliz Día de los Veteranos! Hoy es el día para celebrar a los veteranos militares, y muchas empresas y restaurantes lo están celebrando con ofertas especiales de comidas gratis y otros descuentos para los veteranos.

El Día de los Veteranos, que se celebra el 11 de noviembre, es un día para reconocer a los miembros del servicio militar de EE.UU. En 2020, el feriado federal cae en miércoles.

Esto es lo que debe saber:

Dip into our latest savory deal. Get a FREE White Queso Dip and Chips appetizer on your next online order of $20 or more via our website or mobile app. Add item to your cart and use code: QUESO at checkout. Offer expires on 11/8/2020 or while supplies lasts. pic.twitter.com/RJBcF0zkqr

— Applebee's Grill + Bar (@Applebees) October 28, 2020