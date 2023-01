Anuncian serie basada en el presentador mexicano Paco Stanley

Prime Video anunció una nueva producción mexicana de Amazon Original inspirada en hechos reales alrededor del último día de vida de Paco Stanley. Esta miniserie de ficción contará con un elenco estelar que incluye a Diego Boneta (Luis Miguel, La Serie), Luis Gerardo Méndez (Narcos: México), Belinda (Bienvenidos a Edén), Zuria Vega (El Refugio), El Chá (Moderatto), Bárbara López (Señorita 89), Roberto Duarte (Un Extraño Enemigo) y Jorge Zárate (La Dictadura Perfecta), quienes interpretarán a personajes cercanos del carismático conductor de televisión que fue asesinado en 1999.

La producción de esta serie comenzará a principios de 2023 y estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios en el mundo.

De la mano de El Estudio y Tigre Pictures, esta miniserie de seis episodios escrita por Rodrigo Patterson (Bad Hombre) y Alexandro Aldrete (La Casa de las Flores), dirigida por Humberto Hinojosa Ozcariz (Luis Miguel, La Serie; El Candidato) y producida por Pablo Cruz de El Estudio y Pablo García Gatterer de Tigre Pictures, contará cómo los distintos personajes que acompañaron a Paco en ese trágico día vivieron los acontecimientos.

“La muerte de Paco Stanley marca un antes y un después en la historia de nuestro país, y en Prime Video nos sentimos orgullosos de que este talentoso equipo de cineastas haya logrado convocar a un elenco que hará historia en la televisión mexicana”, dijo Alonso Aguilar, quien encabeza al equipo de local de Amazon Originals en Prime Video México.

“Trabajar de la mano de Beto Hinojosa y Pablo García Gatterer en esta aventura solo se puede mejorar cuando lo haces con un estudio como Amazon. Estamos muy contentos y emocionados de poder finalmente hacer realidad un sueño, que es llevar a las pantallas esta historia”, dijo Pablo Cruz, de El Estudio, quien produce la serie.

“Es un orgullo poder trabajar con Prime Video, estamos seguros de que con la unión de nuestros equipos lograremos contar esta historia de una manera única, alcanzando el máximo potencial del proyecto para llevarlo a la audiencia de este gran servicio de streaming”, comentó Pablo García Gatterer de Tigre Pictures.

