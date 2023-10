¿Anuel AA está vivo o muerto?

Durante los últimos dos días empezó a rondar por medio de las redes sociales la noticia que el cantante puertorriqueño de trap, Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido artísticamente como Anuel AA, de 30 años años, había fallecido, luego de que el pasado 8 octubre, el propio artista publicara en sus redes sociales que se encontraba complicado de salud.

La noticia de su supuesto fallecimiento se dio luego de que en su cuenta oficial de Instagram, Anuel AA, publicara una fotografía en la cama de un hospital, asegurando que tuvo que ser sometido a una complicada cirugía, la cual fue de vida o muerte.

“Me operaron anoche de emergencia sólo dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en manos de dios, los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron la vida, gracias”, escribió el cantante en la publicación.

De acuerdo con Mundo Deportivo, Anuel fue operado de apendicitis, por lo cual la inflamación tuvo que ser atendida de manera inmediata.

Tras eso, por medio de una cuenta de TikTok llamada “La polémica continúa”, se publicaron una serie de videos, en donde aseguraban que el cantante de reggaeton había fallecido a causa de un cáncer en sus riñones.

De inmediato los videos llamaron la atención de los usuarios y seguidores del intérprete de “Mas Rica Que Ayer” se preocuparon, al ver los viodeoclips de varias carrozas fúnebres, rondar por el internet.

“Anuel murió el pasado sábado de cáncer en los riñones”, se lee en el video de TikTok.

Ante esto, muchas personas se alertaron, pero luego se dieron cuenta que todo se trató de unos simples videos falsos creados por dicha cuenta. De igual manera, las imágenes que se ven en dicho clip, son de un video de TV Azteca del traslado de un artista mexicano.

Finalmente, desde la publicación del propio artista sobre su operación de emergencia, no ha habido información reciente sobre el estado de salud Anuel AA en sus redes sociales, y tampoco el entorno allegado del artista ha hecho declaraciones públicas sobre lo sucedido con Anuel.

LEER MÁS: Muere Alberto Ángel ‘El Cuervo’ ¿De que falleció el cantante?