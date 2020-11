Anuel AA se retira de la música: ¿Verdad o Falso?

Si estas aquí es porque no puedes creer la noticia que posiblemente Anuel AA se retira de la música. Los rumores empezaron desde que el cantante puertorriqueño publicó las siguientes frases en sus redes: “Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder…Por eso me voy ADIÓS!!!!”, posteó Anuel AA en su cuenta de Instagram.

Anuel AA acaba de lanzar una nueva versión de “Me Contagié”, en donde habla sobre su retiro de la música. Abajo puedes ver el video donde en el que el tema es una mezcla del tema “Stan” de Eminem. “Ya me quiero retirar y nunca olvido el principio, pero este e’ el final/ Antes soñaba con tener mi casa frente al mar/ Pero estaba más feli’ en la federal”, rapea el puertorriqueño.

En el tema de Anuel AA da a entender que el motivo de su retiro es dedicarle más tiempo a su hijo, Pablo Anuel, fruto de la relación que tuvo antes de Karol G, según informa Slang.com. También se ha rumorado que su retiro se debe a un posible rompimiento con su la también cantante Karol G, pero ella misma lo desmintió los rumores con un video que publicó en sus redes en septiembre.

Anuel AA "Me Contagie" Version Solo – Retiro. Adios-. (Oficial Video)Anuel AA recientemente estreno via IGTV un Desahogo "Me Contagie" , posiblemente sea su ultima cancion y este anunciando su retiro ¿Que Opinas? 2020-11-20T02:48:58Z

Según reportan los medios la última presentación de Anuel fue este 19 de noviembre en los Laten Grammy 2020. Anuel AA anunció en su cuenta de Instagram su retiro de la música. “Nos vemos en los Grammy y después… no sé…no quiero cantar más”, es el mensaje que se lee en la imagen de perfil de su Instagram.

Por lo que hoy muchos se preguntan si es verdad o falso el retiro de Anuel AA, lo cierto es que todo apunta que sí.

Anuel AA regresa a vivir a Puerto Rico, tras salir de la cárcel

Anuel regreso a a Puerto Rico por primera vez desde que salió de prisión y posiblemente su hijo se mude con él, informa Medio Tiempo.

Cabe mencionar que Anuel AA salió de la prisión en marzo del 2018. El cantante salió de la cárcel tras cumplir una condena de 30 meses por posesión de armas de fuego. El cantante estuvo preso en la cárcel federal de Guaynabo, Puerto Rico, cuando fue arrestado en 2016. Los agentes le encontraron a Anuel tres pistolas, una de ellas robada, nueve cargadores y 152 municiones, según reporta El Heraldo.

En los 11 años de carrera musical, Anuel AA ha ganado varios premios

Tan solo con 2 álbumes de estudio, Anuel AA logró ponerse como top 3 de la música en varias listas de popularidad como los Bilboard. Con “Real Hasta la Muerte” y “Emmanuel”, sus dos discos, logró ganar 4 Premios Juventud, 3 Premios Bilboard, 3 Premios Lo Nuestro, 1 MVT Europe Music Awards, entre otras distinciones.