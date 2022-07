Antesala de PREMIOS JUVENTUD 2022: Detalles

Se acerca la gran celebración de la fiesta más caliente del verano, y “Premios Juventud” (PJ) de Univisión anunció grandes sorpresas que se transmitirán durante la popular alfombra roja “Noche de Estrellas”, que regresara luego de cuatro años de ausencia, para mostrar la moda de todos los artistas invitados, regalarnos momentos memorables, presenciar importantes entrevistas y servir para la entrega de uno de los reconocimientos de “Agente de Cambio”.

Una antesala con mucha música

The Change, Kiko El Crazy, y Mora, serán los encargados de ponerle la música a esta antesala de “Premios Juventud”, con dos grandes musicales: El primero de la mano de los dominicanos, The Change y su colega y compatriota Kiko El Crazy, quienes cantarán juntos y por primera vez en un evento de esta magnitud, el tema “Ibiza”, original de The Change, quien además en esta oportunidad cuenta con una nominación en la categoría The Girl Power, por su canción “ 24/7”, que hizo con la mexicana Sofía Reyes.

Por su parte Mora, cantante, compositor y productor musical puertorriqueño preparará una presentación muy especial con sus últimos éxitos “Tus Lágrimas” y “La Inocente”. Mora, quien también se presentará por primera vez en PJ tiene una nominación en la categoría Artista masculino – en ascenso.

Muchas estrellas presentes

Además se siguen sumando grandes nombres a la lista de famosos que estarán presentes en esta décimo novena edición de “Premios Juventud”, quienes serán los encargados de presentar y premiar a todos los cantantes y artistas que compiten en las diferentes categorías. Entre algunas de estas figuras destacan los presentadores de la cadena: Rafael Araneda, Karina Banda, Lindsay Casinelli, Chef Yisus, los cantantes: Majo Aguilar, Ally Brooke, Pedro Capo, Cazzu, Danny Felix, Lenier. Tambien, el Influercer Marko y los talentosos actores de nuestras actuales series y novelas: Daniel Elbittar, Enmanuel Palomares, Marcus Ornellas , Michelle Renaud y Julian Gil.

Comprometidos con “La Isla del Encanto”

Para Univision, estar haciendo posible la celebración de “Premios Juventud” en Puerto Rico, es un gran honor, y por esto y para honrar no solo el gran legado musical que esta isla nos ha dado, la cadena a través de su departamento de Consumer Engagement & Talent Strategies, liderado por Jose Morales, un boricua de gran pasión y compromiso, ha logrado diferentes mancuernas con entidades educativas y emprendedores locales. Gracias a estos esfuerzos más de 80 jóvenes estudiantes de comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón, serán los asistentes de producción de este gran evento, y con esta oportunidad dada por el programa “Sagrado Career”, ellos vivirán la adrenalina de uno de una de las noches más importantes de la música latina.

Para finalizar con broche de oro, se ha enviado un regalo a todos los artistas, personalidades de la industria y prensa especializada, que contiene productos hechos cien por ciento por manos boricuas, entre ellos:

Esta edición de “Premios Juventud” en San Juan, Puerto Rico cuenta con el apoyo de las entidades locales Departamento de Desarrollo Económico y Comercio – DDEC y Compañía de Turismo de Puerto Rico.