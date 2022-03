¿Quién es Anson Mount, la nueva estrella de “Star Trek: Strange New Worlds”?

Anson Mount es un actor estadounidense a quien los cinéfilos y los televidentes ya pueden reconocer al actor rudamente guapo por su trabajo en la película de Britney Spears “Crossroads”, la película de terror favorita de culto “All the Boys Love Mandy Lane”, la aclamada, aunque criminalmente oculta serie “Hell on Wheels” y como el Capitán Christopher Pike durante la segunda temporada de “Star Trek: Discovery”. Mount causó tal impresión como el simpático, capaz y heroico Pike, un personaje que se remonta al primer piloto de “Star Trek: La serie original”, durante sus 14 episodios de “Discovery” y tres entregas de “Star Trek: Short Treks”, que los Trekkers de toda la galaxia clamaron por él, así como por Ethan Peck, quien interpretó a Spock, y Rebecca Romijn, quien interpretó al Número Uno, para tener su propio programa.

Bueno, los deseos a veces se hacen realidad, ya que Mount se acomodará en la silla del capitán como Pike para “Star Trek: Strange New Worlds”. Paramount+ lanzará una primera temporada de 10 episodios el 5 de mayo, y el transmisor ya ha anunciado que ha renovado “Strange New Worlds” para una segunda temporada.

Esto es lo que necesita saber sobre Anson Mount:

1. Mount ha hecho un ascenso constante en la escalera de Hollywood

Mount nació el 25 de febrero de 1973 en Illinois, se crió en Tennessee y asistió a la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, donde se graduó con una licenciatura en teatro. Hizo su debut actoral en televisión en un episodio de “Ally McBeal” en 1999 y nunca miró hacia atrás, acumulando más de 50 créditos en cine y televisión.

Además de “Ally McBeal”, “Crossroads”, “All the Boys Love Mandy Lane” y “Hell on Wheels”, Mount ha aparecido en “Urban Legends: Final Cut”, “Line of Fire”, “Straw Dogs”, “Non-Stop”, “MK Ultra”, “The Virtuoso” y la serie animada actual “Dota: Dragon’s Blood”, para la que proporciona su voz.

Hasta ahora, sus trabajos como actor principal, en “Hell on Wheels”, “MK Ultra” y “The Virtuoso”, han pasado un poco desapercibidos. “Strange New Worlds”, que será promocionado fuertemente y visto por millones, sin duda lo lanzará mucho más alto en la órbita de Hollywood. “Cuando vas a la escuela de actuación, lo único que no te enseñan es que un día estarás en el set y todos se volverán a mirarte, y tienes que tener las respuestas. Me arrojaron al fondo de la piscina de liderazgo (con “Hell on Wheels”). Y eso me ayudó a formular (Pike), diría yo”.

2. Presentamos ‘Strange New Worlds’

“Strange New Worlds” es tanto un spin-off como una precuela, ya que Mount, Peck y Romijn fueron presentados como Pike, Spock y Number One en “Discovery”, y el nuevo programa se desarrolla en el icónico U.S.S. Enterprise, pero antes de la era del Capitán Kirk de William Shatner.

“Strange New Worlds” promete una mezcla de elementos familiares y frescos, y comienza con la tripulación del barco. Celia Rose Gooding se ilumina como Uhura, mientras que Jess Bush interpreta a Christine Chapel y Babs Olasanmokun coprotagoniza como Dr. M’Benga. Los tres personajes figuraron en “Star Trek: The Original Series”. Los novatos en el puente incluyen a Melissa Navia como Erica Ortegas, Christina Chong como La’an Noonien-Singh y Bruce Horak como Hemmer.

¿Alguien entendió el apellido del personaje de Chong? Seguramente está relacionada con Khan Noonien Singh, el superhumano diseñado genéticamente interpretado por Ricardo Montalbán en el episodio “Space Seed” de “The Original Series” y la película clásica de “Trek”, “The Wrath of Khan”.

3. Move Over Kevin Bacon, juguemos 6 grados de Anson Mount

¿Puede alguien estar destinado a entrar en la galaxia de “Star Trek”? Tal vez sea inevitable, con 56 años de películas y programas producidos, que Mount se superponga con otros actores asociados con la franquicia, pero las conexiones de Mount están, bueno, fuera de este mundo.

Volviendo a “Ally McBeal”, Mount actuó como estrella invitada en un episodio junto a Kurt Fuller. Fuller quedó en segundo lugar detrás de Robert Picardo por el papel de El Doctor en “Voyager”. “Crossroads” fue coprotagonizada por Zoe Saldana y Kim Cattrall. Saldana interpreta a Uhura en J.J. Abrams en las películas de “Star Trek”, mientras que Cattrall causó problemas en “Star Trek VI: The Undiscovered Country” como el engañoso Valeris. La serie de corta duración “Line of Fire” fue protagonizada por Mount, Leslie Hope y David Paymer. Hope fue estrella invitada en un episodio de “Deep Space Nine” como la madre de Kira, mientras que Paymer interpretó al médico que le dijo a Picard que se estaba muriendo en el segundo episodio de “Picard”.

La película de 2014 “The Forger” presentó a Mount y al difunto Christopher Plummer, quienes masticaron el escenario como el klingon, Chang, en “Star Trek VI” y un par de videojuegos de “Trek”. Mount y Colm Meaney, que interpretaron a Miles O’Brien en “The Next Generation” y “Deep Space Nine”, compartieron la pantalla a menudo durante “Hell on Wheels”. Entre los coprotagonistas de Mount en “Virtuoso” se encontraba Diora Baird, quien apareció como un hermoso Orión verde en “Star Trek (2009)”. Y, finalmente, el elenco de voces de “Dota: Dragon’s Blood” incluye a Mount, Michael Dorn –Worf en “The Next Generation”– y Tony Todd, quien interpretó a tres personajes, incluido el hermano de Worf, en “The Next Generation”, “Deep Espacio Nueve” y “Voyager”.

4. Conociendo a Mount, el Hombre

La fotógrafa Darah Trang y Mount se casaron en 2018 y ella se llama Darah Mount (Trang) en Instagram. Ha estado a su lado en varios eventos de “Star Trek”, incluidos estrenos y convenciones. Mount y Trang dieron la bienvenida a su primer hijo, Clover, al mundo el 4 de diciembre de 2021, y Mount compartió la noticia a través de Twitter el 19 de diciembre. La familia vive en la zona rural de Connecticut.

Además de actuar, Mount es coanfitrión de un podcast, “The Well”, con su amigo, el cineasta Branan Edgens. “El discurso de ascensor es que es como Radiolab, pero en lugar de historias sobre ciencia, son historias sobre pensamiento creativo”, dijo Mount a la revista oficial Star Trek. “Lo abordamos desde todos los ángulos diferentes, no solo de artistas, sino que tenemos un biólogo, un entrenador de fútbol. Tenemos astrofísicos. Doug Jones (hizo) una entrevista con nosotros. La gente debería comprobarlo”.

A principios de 2022, Mount estaba coescribiendo una serie de ficción de tres libros con Stuart Stevens, estratega político y autor.

5. Mount está haciendo de Pike su propio personaje

Mount creció viendo, y amando, la serie original de “Star Trek”, le dijo a Star Trek Magazine. Así que aprovechó la oportunidad de audicionar para “Discovery”, aunque originalmente audicionó para interpretar al villano de la primera temporada, el Capitán Lorca, que fue para Jason Isaacs. “Estuve cerca de conseguir a Lorca, en realidad”, dijo Mount a la revista Star Trek. “Tengo que decir que contrataron al tipo correcto. Soy un gran fan de Jason Isaacs”.

Cuando apareció el papel de Pike, los productores preguntaron a los representantes de Mount si haría una audición para “Strange New Worlds”. Estuvo de acuerdo en hacerlo y ganó el papel. Mount había visto a Bruce Greenwood interpretar al personaje en “Star Trek (2009)” y “Star Trek Into Darkness” varios años antes y, antes de “Discovery”, vio a Jeffrey Hunter como Pike en el piloto original de “Trek”. “The Cage” y Sean Kenney como la versión desfigurada del personaje visto en “The Menagerie” de dos partes.

“Es gracioso; Robo mucho como actor, pero realmente no quería robar nada de ninguno de estos tipos”, dijo Mount a la revista Star Trek. “Por alguna razón, sentí que necesitaba ser respetuoso con lo que había allí, pero hacerlo mío”. Mount finalmente conoció al hijo de Hunter, Christopher, en 2018, y a Sean Kenney en una convención de “Star Trek”. “Conocer a Chris fue increíble”, dijo Mount a la revista Star Trek. “Viajó todo ese camino hasta la Comic-Con solo para decirme que pensaba que su padre estaría feliz de que yo fuera el elegido. Y Sean es un tipo de Hollywood de la vieja escuela”.

