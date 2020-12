Año Nuevo 2021: ¿Cuáles son los artistas que se presentarán en Times Square?

Es momento de hacer la cuenta regresiva para darle inicio al Nuevo Año 2021, y dejar atrás las cosas negativas que nos dejó este 2020 tan caótico. Por ello, que mejor ocasión, que la despedida de año viejo y la bienvenida al 2021 en el emblemático Times Square de Nueva York. Que este año, como la mayoría de eventos, tuvo que se modificado a raíz de la pandemia del coronavirus, y será transmitido de manera virtual.

Pese a esto, todas las personas al rededor del mundo, y más principalmente, los estadounidenses, podrán disfrutar desde la comodidad de sus hogares, este magnifico y tradicional evento, cuidándose y cuidándonos a todos.

Así, que no te puedes peder, lo que los organizadores del evento, Times Square Alliance y Countdown Entertainment y todo su personal a cargo, ha preparado para ti. Entre ello, las esperadas presentaciones y shows musicales, de los artistas favoritos y cantantes del momento.

¿Quiénes serán los artistas que se presentarán en Times Square?

La organización reveló el itinerario completo de cada una de las presentaciones musicales de este importante y nostálgico día. Así que aquí te traemos la lista completa con las participaciones en vivo en Nochebuena en Times Square, el cual será presentado por Ryan Seacrest, con la ayuda de Lucy Hale y Billy Porter.

Can't get @MileyCyrus off my mind, off my mind because she's performing on #RockinEve! Don't miss it, December 31st at 8/7c on ABC. pic.twitter.com/QUX7fICT6K — New Year’s Rockin’ Eve (@NYRE) December 20, 2020

• Jennifer Lopez: en Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve with Ryan Seacrest de ABC.

•Maluma: en Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve with Ryan Seacrest.

• Billy Porter: en Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve with con Ryan Seacrest.

• Cyndi Lauper: en Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve with con Ryan Seacrest.

• Jimmie Allen: en Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve with con Ryan Seacrest.

• Machine Gun Kelly: en Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve con Ryan Seacrest.

• Doja Cat: en Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve con Ryan Seacrest.

I’m performing from Los Angeles on @NYRE ! Ring in the new year with me

🎶 December 31st at 8/7c on ABC. #RockinEve pic.twitter.com/4pqzHvBxTg — PLANET HER (@DojaCat) December 22, 2020

• Anitta: en ¡Feliz 2021! de Univisión.

• Pitbull: en ¡Feliz 2021! de Univisión

• Gloria Gaynor: con sus éxitos I Will Survive, Never Can Say Goodbye y Joy Comes In The Morning.

• The Waffle Crew con actuación de baile

• USO Show Troupe con sus éxitos Empire State of Mind, Stars and Stripes y A Military Salute, en honor a las Fuerzas Armadas de EU.

¿A qué hora comienza la transmisión?

La transmisión de este emocionante evento, comenzará oficialmente a las 6:00 p.m. hora del Este, 3:00 p.m. hora del Pacífico y 5:00 p.m. hora del Centro, del 31 de diciembre. Y finalizará a las 12:15 a.m del Este del 1 de enero de 2021.

