Año Nuevo 2025: ¿Cómo ver la bola caer en vivo desde Times Square?

¡Feliz víspera de Año Nuevo! La celebración más autentica para celebrar el Año Nuevo en los Estados Unidos ajusta todos sus detalles para que miles de personas disfruten del espectáculo que realiza la ciudad de Nueva York, para que cuando el reloj marque las 00:00 horas del 31 de diciembre, en el Times Square caiga la bola de cristal y de la bienvenida al año 2025.

El show de 60 segundos, lo podrán ver no solo las personas que se congreguen sobre la Gran Manzana, sino todo aquel que quiera disfrutar del gran evento desde cualquier lugar del mundo, ya que diferentes medios de comunicación transmitirán todo el espectáculo y la programación especial que acompañara esta peculiar tradición.

El acceso al evento será gratuito, solo hay que llegar temprano al lugar para obtener el mejor lugar de vista. Según ViveUSA, el mejor punto para ver el show es la calle Broadway, especialmente desde 43rd Street hasta 50th Street. Otro sitio privilegiado se extiende por Seventh Avenue.

Así mismo, está la posibilidad de que reserves una cena en alguno de los hoteles o restaurantes aledaños al Times Square y desde aquí disfrutar en la tranquilidad el cambio de año, y viendo por supuesto la bola caer.

Mira el lanzamiento de la bola en vivo para 2024-2025

El Webcast de Times Square es un gran recurso para ver el lanzamiento de la Bola en Times Square en vivo. La transmisión comienza a las 6:00 p.m. hora del Este, y contará con actuaciones sin comerciales durante toda la noche. Puede ver la transmisión en vivo en varios sitios web, incluido TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc, y TimesSquareBall.net. También puede ver un video de transmisión en vivo incrustado aquí en este artículo a continuación.

La transmisión a continuación comienza a las 6:00 p.m. hora del Este, y durará hasta poco después de las 12:00 a.m. hora del Este, cuando el reloj cambia al año 2025.

Según Times Square NYC, los siguientes eventos están programados para esta noche. Todas las horas que se enumeran a continuación corresponden a la zona horaria del este para el evento de Año Nuevo de 2025.

• 6:00 p.m. – 6:03 p.m. Iluminación y elevación del baile de Nochevieja de Times Square

• 6:04 p.m. – 6:05 p.m. Historias de juerguistas en Times Square

• 6:06 p.m. – 6:18 p.m. Representación cultural china de SAFA

• 6:20 p.m. Sombreros, globos y collares de Times Square 2025

• 6:50 p.m. – 6:55 p.m. “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” de ABC: actuación de Rita Ora

• 6:57 p.m. – 7:00 p.m. Cuenta regresiva por hora de Kia con Jaymes Vaughan

• 7:01 p.m. – 7:02 p.m. Historias de juerguistas en Times Square

• 7:03 p.m. – 7:05 p.m. Lo más destacado del Día de la Buena Visión

• 7:40 p.m. – 7:45 p.m. “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” de ABC: Actuación de los Jonas Brothers

• 7:56 p.m. – 8:00 p.m. Cuenta regresiva por hora de Kia con Dominick Critelli

• 8:01 p.m. – 8:02 p.m. Historias de juerguistas en Times Square

• 8:03 p.m. – 8:12 p.m. Espectáculo de baile de Nochevieja a cargo de Mark Ambor

• 8:13 p.m. – 8:15 p.m. Inspiración para la Nochevieja de Kia

• 8:16 p.m. – 8:18 p.m. Historias de juerguistas en Times Square

• 8:26 p.m. – 8:32 p.m. “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” de ABC: actuación de Megan Moroney

• 8:39 p.m. – 8:44 p.m. Espectáculo de baile de Nochevieja a cargo de AGNEW

• 8:45 p.m. – 8:55 p.m. Actuación callejera itinerante de Triad Brass

• 8:56 p.m. – 9:00 p.m. Cuenta regresiva por hora de Kia con Jeremy Hassell

• 9:03 p.m. – 9:13 p.m. Actuación callejera itinerante de Triad Brass

• 9:16 p.m. – 9:27 p.m. “New Year’s Eve Live” de CNN: Actuación de Mickey Guyton

• 9:37 p.m. – 9:43 p.m. “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” de ABC: actuación de Sophie Ellis-Bextor

• 9:51 p.m. – 9:54 p.m. Lo más destacado de Times Square Alliance para 2024

• 9:54 p.m. – 9:55 p.m. Historias de juerguistas en Times Square

• 9:56 p.m. – 10:00 p.m. Cuenta regresiva por hora de Kia con Planet Fitness

• 10:01 p.m. – 10:07 p.m. ¡Feliz 2025! de Univision: Actuación de Greeicy

• 10:08 p.m. – 10:10 p.m. Historias de juerguistas en Times Square

• 10:14 p.m. – 10:17 p.m. Carnival “Crucero hacia el 2025”

• 10:19 p.m. – 10:25 p.m. ¡Feliz 2025! de Univision: Actuación de De La Ghetto

• 10:34 p.m. – 10:41 p.m. “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” de ABC: Actuación de TLC

• 10:50 p.m. – 10:53 p.m. Vista previa de One Times Square

• 10:54 p.m. – 10:55 p.m. Historias de juerguistas en Times Square

• 10:56 p.m. – 11:00 p.m. Cuenta regresiva por horas de Kia con Raúl de Molina

• 11:02 p.m. – 11:08 p.m. ¡Feliz 2025! de Univision: Actuación de Kapo

• 11:10 p.m. – 11:13 p.m. Celebración del 400 aniversario de la ciudad de Nueva York

• 11:14 p.m. – 11:15 p.m. The Associated Press presenta un video con los momentos destacados del año 2024

• 11:37 p.m. – 11:46 p.m. “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” de ABC: actuación de Carrie Underwood

• 11:55 p.m. – 11:58 p.m. Actuación musical especial de Mickey Guyton

• 11:59 p.m. La cuenta regresiva de sesenta segundos. El baile de Nochevieja en Times Square

El alcalde de la ciudad de Nueva York pulsa el botón de cristal que señala el descenso de la bola de Nochevieja y dirige la cuenta atrás final de sesenta segundos hasta el Año Nuevo en el escenario de la cuenta atrás.

La bola de Nochevieja de Times Square

La bola iluminada desciende 66,7 pies en sesenta segundos. La bola es una esfera geodésica de doce pies de diámetro y pesa 11.875 libras. La bola está cubierta con 2.688 triángulos de cristal e iluminada por 32.256 LED.

• 12:00 p.m. Letrero del 2025. Lanzamiento de confeti y efectos pirotécnicos en Times Square

A la medianoche, las luces de la bola de Nochevieja se apagan mientras los números del Año Nuevo “2025” cobran vida y brillan en lo alto de Times Square.

Lanzamiento de confeti y efectos pirotécnicos en Times Square

El mundialmente famoso confeti de Nochevieja se lanza desde los tejados de los edificios de Times Square, creando una ventisca festiva de confeti colorido mientras los asistentes dan la bienvenida al Año Nuevo acompañado de coloridos efectos pirotécnicos. Las tres mil libras de confeti incluyen decenas de miles de deseos de asistentes de todo el mundo que esperan paz, amor, buena salud y un futuro mejor en el nuevo año.

• 12:15 p.m.Fin del espectáculo

¿Cómo es la esfera de este año?

La esfera de esta edición está hecha con 2,688 triángulos de cristal que varían en tamaño y tienen una longitud de 4 ¾ pulgadas a 5 ¾ pulgadas por lado. Cada triángulo de cristal muestra uno de los dos patrones brillantes especiales que decoran la Bola. El diseño de cristal Ever consta de tres pares de anillos entrelazados rodeados de facetas de diamantes que brindan el marco para la letra E. El patrón de joyas brillantes simboliza la unidad y la E resalta EVER, que es el nuevo destino para las ceremonias de votos que se inaugurarán en 2025 en One Times Square.

La Bola está iluminada por 32.256 LED (diodos emisores de luz). Cada módulo LED contiene 48 LED: 12 rojos, 12 azules, 12 verdes y 12 blancos, lo que suma un total de 8.064 de cada color.

La Bola es capaz de mostrar una paleta de más de 16 millones de colores vibrantes y miles de millones de patrones que crean un espectacular efecto caleidoscópico sobre One Times Square, según el sitio oficial de Times Square.

¿Por qué una bola da la bienvenida al Nuevo Año en Times Square?

La tradicional celebración, tiene sus orígenes en el año 1907, pero ya la fiesta de Año Nuevo se celebraba desde 1904 por el dueño del New York Times Adolph Ochs, solo que esta vez quiso que la apertura de la nueva sede del periódico se hiciera por todo lo alto, y para ello festejo con todo un show de juegos pirotécnicos, según el sitio oficial de Times Square.

Más adelante, cuando se prohibieron los fuegos artificiales, Ochs no quiso dejar atrás la celebración, y se ideo crear una esfera con luces que cayera desde el edificio, sede del periódico.

La inspiración estuvo en las bolas empleadas en muchos puertos de mar, específicamente la del tejado del Observatorio Real de Londres, la cual descendía por un mástil todos los días justo en punto de la una del mediodía para que los capitanes de los navíos ajustaran sus cronómetros antes de emprender la navegación.

La primera bola fue hecha de Hierro y madera, con 100 focos, y fue un joven metalúrgico dueño de una fábrica de letreros, el encargado de cristalizar el proyecto.

En 1920 la bola se cambió a una construida en hierro forjado, y por último en 1955 se decidió hacer una más liviana, construyéndola en aluminio. Informa Vive USA, que en los ochenta se usó una bola con forma de manzana con luz roja y en 1988 se regresó el diseño de esfera blanca, pero en el 2000 se rediseñó para mejorar su tecnología. En 2007 se creó la bola actual, con cristales Waterford y luces LED de Philips, según el sitio oficial de Times Square.

