Año Nuevo 2022: ¿Qué artistas se presentarán en Times Square?

La ciudad de Nueva York y su sector turístico del Times Square hacen los últimos ajustes para llevar a cabo la tradicional celebración de despedida de la Nochevieja 2021, y de bienvenida al año nuevo 2022.

Ring in the New Year with #RockinEve this Friday at 8/7c on ABC! 🎊 pic.twitter.com/yiELdTDwCx

Sin embargo, los grandes festejos que se tenían planeados para celebrar un nuevo renacer después de controlar con la vacunación, el virus del COVID-19, estos de nuevo se ven empañados con el surgimiento y circulación indiscriminada de la variante ómicron, una cepa bastante contagiosa que tiene en jaque la salud mundial.

Ante esta situación, el pasado 23 de diciembre el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que la celebración de Año Nuevo en Times Square no se cancelaría, pero que si requería que se hicieran algunos cambios en su logística y en la programación de las actividades.

New Yorkers have stepped up tremendously over the past year. There’s a lot to celebrate and the additional safety measures we’re announcing today will keep the fully vaccinated crowd at Times Square safe and healthy as we ring in the New Year. pic.twitter.com/SbStmLmfxQ

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) December 23, 2021